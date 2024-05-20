我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉戰爭罪 國際刑事法院申請逮捕以總理與哈瑪斯領袖

封口費案開庭進入尾聲 法官裁決、川普是否作證受矚

亞特蘭大動物園4熊貓 今秋將返回中國

記者林昱瑄／亞特蘭大即時報導
亞特蘭大動物園的四隻熊貓將於今年秋天送返中國。(動物園臉書)
亞特蘭大動物園的四隻熊貓將於今年秋天送返中國。(動物園臉書)

亞特蘭大動物園的熊貓預計將於今年秋天返回中國，動物園計畫在今年夏天為園內四隻熊貓舉辦系列活動，首波將在6月1日啟動。

在華府的史密森尼國家動物園(Smithsonian's National Zoo)的三隻熊貓返回中國之後，亞特蘭大的兩隻成年熊貓和兩隻小熊貓，成為全美國僅存的熊貓。

作為50年保護計畫的一部分，全美大熊貓都是借自中國政府。除亞特蘭大動物園外，全國所有動物園的租借條款都已於去年12月到期。

亞城動物園近日宣布，已為倫倫(Lun Lun)、陽陽(Yang Yang)、雅倫(Ya Lun)和喜倫(Xi Lun)申請國際旅行許可證。 預計這些熊貓將於2024年第四季前往中國。

動物園表示，有關更多返中細節將在稍後與中國方面確定。

雖然動物園尚未討論在當前協議到期後是否繼續開展熊貓計畫，但動物園計畫在夏季舉辦系列熊貓的活動，並歡慶倫倫和陽陽來到亞城25周年。

活動將於6月1日(周六)登場，包括文化表演和教育活動。該園的會員或購買普通門票者均可免費參加活動。

民眾也可透過動物園的熊貓攝影機(Panda Cam)觀看熊貓的日常生活及動作。

1972年，中國首次租借熊貓給美國，以紀念尼克森總統造訪中國的歷史性訪問。近期，在美國和中國國家主席習近平之間關係緊張之際，外交政策研究人員表示，熊貓代表了時代的印記。

IRIS獨立研究中心的Rebecca Grant表示，「坦白說，中國共產黨已經不需要再搞熊貓外交了。」

亞特蘭大動物園自1990年代中期以來一直與中國合作，進行有關熊貓物種護理和保育的研究。 倫倫和楊陽於1999年來到動物園。 牠們生下了七個孩子：美蘭(2006年出生)、喜蘭(2008年出生)； 阿寶(2010年出生)； 雙胞胎美倫與美奐(2013年出生)； 以及雙胞胎雅倫和喜倫(2016年出生)。

在50年的熊貓交流中，此物種已從瀕危物種名單中刪除，但據信在中國，野生熊貓數量不到1900隻。

不過，全美熊貓迷們不必擔心看不到熊貓。因為中國與聖地牙哥動物園(San Diego Zoo)已經達成協議，將贈送一對大熊貓給該動物園，這對熊貓預計今年底可抵達美國。

動物園 亞特蘭大 聖地牙哥

上一則

政府工作搶手 華府成應屆大學畢業生熱門求職地

下一則

新冠疫情3年 芝市人口流失逾8萬

延伸閱讀

兩岸未解凍 台熊貓繁衍望春風

兩岸未解凍 台熊貓繁衍望春風
金山市長布里德籌款租借大熊貓計畫 市議會投票推遲

金山市長布里德籌款租借大熊貓計畫 市議會投票推遲
遭虐？旅美大熊貓口吐白沫 成都基地：運動正常現象

遭虐？旅美大熊貓口吐白沫 成都基地：運動正常現象
不只黑白色 秦嶺發現野生棕色大熊貓

不只黑白色 秦嶺發現野生棕色大熊貓

熱門新聞

佛州歲男子克拉斯住在美國64年，依法納稅也投票，以為自己是美國公民，準備退休並提出社安金申請時，被告知並非公民，積累的錢已被「凍結」。(取自GoFundMe)

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

2024-05-16 20:32
17歲少女蒂爾曼博士畢業，6日出席亞利桑納州立大學的畢業典禮。(美聯社)

亞利桑納天才少女 17歲拿博士學位

2024-05-15 19:01
波沃羅家的五胞胎同一日從同一所大學畢業，中間是母親思薇雅，左起分別是邁克爾、維多利亞、盧多維科、阿什利和馬庫斯。(美聯社)

新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲

2024-05-15 16:27
今年的國殤節長周末，各機場預測將迎來大批旅客。(特派員黃惠玲／攝影)

國殤節長周末4380萬人出行 創20年高峰

2024-05-16 08:55
郭東義今年3月被捕。(諾克斯郡警長辦公室)

家人警覺報警 華男詐走密州老婦近10萬被起訴

2024-05-15 10:27
下班尖峰時間從芝加哥開車出城，都得經歷漫長的塞車。(特派員黃惠玲／攝影)

全美不適合開車城 第1名在這裡 費城高居第5

2024-05-13 02:15

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲