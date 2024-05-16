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曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

記者胡玉立／即時報導
佛州歲男子克拉斯住在美國64年，依法納稅也投票，以為自己是美國公民，準備退休並提出社安金申請時，被告知並非公民，積累的錢已被「凍結」。(取自GoFundMe)
佛州歲男子克拉斯住在美國64年，依法納稅也投票，以為自己是美國公民，準備退休並提出社安金申請時，被告知並非公民，積累的錢已被「凍結」。(取自GoFundMe)

佛羅里達州66歲男子克拉斯(Jimmy Klass)兩歲隨父母來美定居，住在美國64年，始終堅信自己是美國公民，曾多次在聯邦選舉投票。直到2020年他準備退休並提出社安金申請時，才驚訝發現自己並非公民，當局告知他積累的錢已被「凍結」。克拉斯逼不得已，正設法自救。

克拉斯的父親是生於紐約布魯克林的美國人，母親是加拿大人。過去60多年，克拉斯是登記選民，擁有社會安全卡和有效駕照，在工會工作養家糊口，「始終相信自己是個美國公民」，也「表現得像個普通公民」，因為他沒有理由不這麼想。

多年前，他還曾取得加入陸戰隊的資格，甚至可以成為警察；儘管最後他沒有接受這兩份工作，但這類工作都對申請人進行嚴格背景調查，他的公民身分也不曾有任何異狀。

然而，一切在他申請領取社安金時變了調。他向奧蘭多新聞六點擊(News 6 Click Orlando)表示，他本以為2020年會收到社安局的信，告知他何時開始領取自己工作數十年後的應得福利，結果卻被告知他的錢已被「凍結」。

他說：「我收到通知說錢被凍結，因為我沒有向他們證明我是合法居民，所以他們做出如此判定。」

克拉斯別無選擇，只能向美國公民與移民服務局 (USCIS) 申辯並發送多份文件證明自己以正式公民身分在美生活60多年。但USCIS仍將他拒於門外。

已退休的他不斷動用積蓄設法解決問題。他說：「我的錢幾千幾千元地花去，目的就是想要拿回我繳了一輩子的社安金。」迫於經濟重擔，克拉斯已被迫重新回去工作。他發起GoFundMe募資聘請律師和家譜學家，設法討回社安福利。

根據現行美國公民法，若父母至少一方是美國公民，未滿18歲的國外出生子女可合法在美永久居住，並在美國公民父母合法且實際監護下居住美國時，自動成為公民。但克拉斯當年移居美國時，該法並未生效。

美國公民 社安金 退休

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