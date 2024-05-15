我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登打算下令：每日越境達4000人時 關閉美墨邊境

又見船隻撞橋墩 德州一大橋交通中斷、漏油汙染

又見船隻撞橋墩 德州一大橋交通中斷 漏油汙染

記者張聲肇／即時報導
此圖可見駁船撞上橋墩後，造成漏油汙染。（美聯社）
此圖可見駁船撞上橋墩後，造成漏油汙染。（美聯社）

一艘駁船15日撞上德州蓋維斯頓大橋的橋墩，造成漏油汙染，通往佩利坎島（Pelican Island）的交通中斷，除船上一人落海獲救，暫無傷亡報告。

蓋維斯頓郡航運區橋務主管弗洛瑞斯（David Flores）說，早上9點50分左右，橋邊儲油站的拖船退出時失控，當時拖船正在推兩艘駁船，在浪高、水流不穩的情況下，一艘駁船撞到橋墩，也撞倒兩根電話線桿。

這是繼3月26日貨輪撞斷巴爾的摩基伊大橋橋墩，造成橋上六名工人落水溺斃以來，美國又一起船隻撞橋墩事件。

蓋維斯頓郡警長辦公室官員諾蘭（Ray Nolen）說，駁船一人落水，很快就被撈起，幸未受傷。

他說，兩艘駁船上面載著補給船隻的燃油，經此一撞，油料外洩，汙染了海灣，船員正在清理油汙。

蓋維斯頓郡發言人路易斯（Spencer Lewis）說，撞橋的駁船屬馬丁石油公司，承載量達3萬加侖，目前不知溢出多少，水面航道封閉約6.5哩（10.5公里）。

大橋連接的佩利坎島上有大型船塢、蓋維斯頓德州農工大學和海狼公園，後者是已經變成觀光景點的古舊移民站。此景點的漁人碼頭和除役海軍艦艇，吸引不少觀光客。

事故現場的空拍影片顯示，橋墩被撞落一大片水泥塊，橋邊的鐵軌也被撞斷，斷軌橫掛在駁船上頭。弗洛瑞斯說，鐵路早已停用，留著的作用是支撐大橋的結構。

蓋維斯頓市府在臉書上表示，目前為止無人傷亡，汽車暫時無法通行。工程人員確認橋樑安全之前，暫不開放通行。農工大學將至少關閉到17日，已指示 所有非必要員工離開校園。

這座橋全名為佩利坎島海堤大橋(Pelican Island Causeway Bridge)，1960年完工啟用，聯邦公路管理局去年6月發布的2023年全國橋樑清冊把它列為「狀況不佳」等級。該評級是綜合橋面「令人滿意」、次結構（包括涵洞）「尚可」和超結構（吸納實際交通量）「不佳」的總成績。

一艘駁船15日撞上德州蓋維斯頓跨海大橋的橋墩。（美聯社）
一艘駁船15日撞上德州蓋維斯頓跨海大橋的橋墩。（美聯社）
拖船（左）設法把肇事駁船拖走。（美聯社）
拖船（左）設法把肇事駁船拖走。（美聯社）

觀光 德州 石油

上一則

新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲

下一則

亞利桑納天才少女 17歲拿博士學位

延伸閱讀

NTSB報告：撞垮基伊大橋 闖禍貨輪2度失去電力

NTSB報告：撞垮基伊大橋 闖禍貨輪2度失去電力
遊客攻占富士市大橋 拍富士山脫序行為又惹民怨

遊客攻占富士市大橋 拍富士山脫序行為又惹民怨
南方澳大橋斷裂6死 營造商4人判刑

南方澳大橋斷裂6死 營造商4人判刑
曼哈頓華埠「貓鼠遊戲」 嫌犯跳大橋脫身

曼哈頓華埠「貓鼠遊戲」 嫌犯跳大橋脫身

熱門新聞

麥當勞示意圖，非新聞事件照。（美聯社）

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

2024-05-07 21:37
中餐廳飯後提供的幸運餅，打開都會有一張簽語紙。(pexels)

中餐館簽語餅預言奇蹟 新州男彩票中百萬

2024-05-10 12:45
炒菜機器人解決餐館後廚人力不足的問題。(華楊波提供)

食材價格升 找工壓力大 中餐經營轉型AI求生存

2024-05-09 10:46
郭東義今年3月被捕。(諾克斯郡警長辦公室)

家人警覺報警 華男詐走密州老婦近10萬被起訴

2024-05-15 10:27
波沃羅家的五胞胎同一日從同一所大學畢業，中間是母親思薇雅，左起分別是邁克爾、維多利亞、盧多維科、阿什利和馬庫斯。(美聯社)

新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲

2024-05-15 16:27
伊州真實身分證的右上方印著帶有白色星星的金色圓圈。(伊州州務卿辦公室提供)

標準身分證1年後無法搭機 伊州務卿：快申請Real ID

2024-05-08 10:04

超人氣

更多 >
這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴
班機起飛時絕不要入睡 空姐提醒搭機三安全守則

班機起飛時絕不要入睡 空姐提醒搭機三安全守則
樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂