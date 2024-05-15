花150美元讓女兒編雷鬼辮卻被老師拆了 媽氣炸要學校還錢

喬治亞州一位媽媽花150帶女兒Londyn去編雷鬼辮，女兒開心上學，沒想到幼兒園老師在未經家長同意下拆掉雷鬼辮，幫女兒編辮子，圖為Londyn編雷鬼辮的髮型。(翻攝WTVM新聞畫面)

喬治亞州 一位媽媽米凱拉（Micaela Varlack）4月中時帶4歲女兒倫敦（Londyn）去編了雷鬼辮，花了150美元，沒想到三周後卻發現雷鬼辮被幼兒園老師擅自拆除，老師還另外幫倫敦綁了辮子導致她頭皮發炎，憤怒的米凱拉要求幼兒園賠償女兒的編髮費用但遭學校拒絕，她已聘請律師來討公道。

CBS KKTV 11新聞報導，米凱拉說她4月14日帶女兒去髮廊，讓她洗髮、梳整、潤絲，接著編髮後吹乾，整個過程花了她150美元。

米凱拉說，5月6日時她去幼兒園接女兒放學，她說她看到一個小女孩長得很像女兒，但雷鬼辮卻不見了，「變成辮子」，經過了解才發現老師在沒有經過家長同意下把女兒的編髮拆掉並自己幫她綁了辮子，這讓她非常震驚。

米凱拉說，老師怎麼可以擅自把孩童頭上的32條雷鬼辮拆除，接著再坐下來仔細把頭髮分邊、編辮子，在做這些事情之前老師完全沒有通知她，她反映後老師的回覆是「我沒有那樣做」。

雷鬼頭編髮專家桑莫拉（Victoria Sunmola）說，老師這麼做「太超過了」，在未取得家長的同意下拆除學童的雷鬼辮很不尊重人，媽媽付錢讓女兒編髮，老師卻做了她不該做的事情，完全越線了。

米凱拉說，她事後帶女兒去緊急救護中心，因為女兒的頭皮疑似發炎。桑莫拉說，若拆除雷鬼辮後立刻綁很緊的辮子，可能導致頭皮發炎。

米凱拉說她要求學校支付她帶倫敦去髮廊編髮的費用，但遭校方拒絕。