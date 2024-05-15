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亞利桑納天才少女 17歲拿博士學位

編譯徐薏茹／即時報導
17歲少女蒂爾曼博士畢業，6日出席亞利桑納州立大學的畢業典禮。(美聯社)
17歲少女蒂爾曼博士畢業，6日出席亞利桑納州立大學的畢業典禮。(美聯社)

天才少女多蘿西·珍·蒂爾曼(Dorothy Jean Tillman II)10歲就開始上大學課程，5月6日，17歲的她博士畢業，出席亞利桑納州立大學的畢業典禮，慶祝人生的重要時刻。

副教授萊斯利·曼森(Leslie Manson)13日在美國廣播公司(ABC)節目「早安美國」(Good Morning America)中表示，蒂爾曼去年12月成功通過論文口試，成為亞利桑納州立大學整合行為健康(integrated behavioral health)博士學位中最年輕的畢業生。

曼森說：「這是很棒的慶祝活動，我們希望，蒂爾曼能激勵更多學生。但這仍然是罕見且獨特的事。」

家人與朋友稱多蘿西·珍·蒂爾曼「多蘿西·珍天才」(Dorothy Jeanius)，她是前芝加哥市政委員會委員朵洛西·蒂爾曼(Dorothy Tillman)的孫女。

當大多數同齡人還在讀中學時，蒂爾曼的母親為她註冊伊利諾州的萊克郡學院(College of Lake County)，在該校主修心理學，並且在2016年完成副學士學位。

2018年蒂爾曼獲得紐約伊克塞爾希爾學院(Excelsior College)的人文學科學士學位；兩年後，她在緬因州聯合學院(Unity College)拿到科學碩士學位，2021年獲亞利桑納州立大學行為健康管理學院錄取。

蒂爾曼的大部分學業在遠端和線上完成，這次她親自出席亞利桑納州立大學畢業典禮，並為畢業班級發表演說。

蒂爾曼14日接受美聯社採訪時表示，她的成就要歸功於祖母，她也相信母親在教育追求和成功方面的指導。

但獲取成就的背後也有犧牲。蒂爾曼說：「我沒有參加過返校日舞會、精神周等學校活動。」

她抽出時間跳舞和編舞，還是「多蘿西珍天才STEAM領導力學院」(Dorothyjeanius STEAM Leadership Institute)的創辦人和執行長，這一項目包括夏令營，旨在幫助年輕人學習藝術(Arts)和科學(Science)、 科技(Technology)、工程(Engineering)及數學(Math)科目(合稱STEAM)。

蒂爾曼的未來計畫包括公開受邀演講，以及為她支持的機構募款，她希望未來能給出特許經銷權。

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