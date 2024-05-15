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新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲

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新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲

世界新聞網何卓賢／即時報導
波沃羅家的五胞胎同一日從同一所大學畢業，中間是母親思薇雅，左起分別是邁克爾、維多利亞、盧多維科、阿什利和馬庫斯。(美聯社)
波沃羅家的五胞胎同一日從同一所大學畢業，中間是母親思薇雅，左起分別是邁克爾、維多利亞、盧多維科、阿什利和馬庫斯。(美聯社)

來自新州的五胞胎——兩姐妹三兄弟——本周同一日在蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)畢業，各畢業於不同專業，讓他們的移民父母倍感驕傲。

美聯社報導，本周一，在蒙特克萊爾州立大學的畢業典禮上，波沃羅家的五胞胎拿到了他們的畢業證書，且各自都是拿著全額學術獎學金畢業的。五胞胎出生時間只相隔數秒，分別是兩位姐妹維多利亞、阿什利，以及三位兄弟盧多維科、邁克爾和馬庫斯。

盧多維科感歎，「我們很幸運能都拿到畢業證書，並且是跟我們最好的朋友一起完成學業，真的是太棒了。」被問及作為五胞胎的一分子是什麼體驗，阿什利說，「就好像你離不開的一群好朋友。」

五胞胎提及，這一次的大學畢業典禮很特別，因為四年前的高中畢業典禮因為新冠疫情而取消。

他們的父母是1988年從義大利移民美國的思薇雅和保羅，他們將養育五胞胎的經歷描述為「瘋狂、美妙、無可挑剔又充滿混亂」，「整段經歷太快過去了，雖然充滿讓人頭痛的瞬間和各種起起伏伏，但我們都熬過來了。」

媽媽思薇雅表示，「我不覺得這是我的成就，相反地，這是他們的成就。我坐在下邊為他們歡呼，看他們翱翔。」

移民 義大利 疫情

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