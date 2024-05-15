我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

老饕夢想 巴黎奧運選手吃哪些美食？

美派白宮前經濟主席、前副國務卿參加520

富豪慨捐1.25億 芝科工館19日起更名葛立芬

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥科工館從19日起改名為「肯尼斯‧葛立芬科學工藝博物館」。(科工館官方臉書)
芝加哥科工館從19日起改名為「肯尼斯‧葛立芬科學工藝博物館」。(科工館官方臉書)

受到許多民眾、遊客歡迎的芝加哥科學工藝博物館(The Museum of Science and Industry)，即將在周日(5月19日)起改名為「肯尼斯‧葛立芬科學工藝博物館」(Kenneth C. Griffin Museum of Science and Industry)，藉此表彰於2019年向該館慨捐1.25億元的城堡投資(Citadel)創始人兼執行長葛立芬(Kenneth C. Griffin)。

科工館的官方網站即日起已經全部改名為「肯尼斯‧葛立芬科學工藝博物館。」位於芝加哥海德公園區(Hyde Park)本周日配合新名稱，將免費開放民眾參觀。

根據科工館的公告，該館還將利用這筆捐款，設立新的展覽及體驗項目，包括推出葛立芬數字空間工作室，以及音樂互動多媒體展覽「神經元筆記」(Notes to Neurons)。也會把捐款用在翻新後的亨利克朗太空中心(Henry Crown Space Center)、SpaceX Dragon spacecraft，以及「超人的身體：醫學奇蹟世界」的電影體驗。

科工館董事會早在2019年10月份就接受了這筆捐款，這也是該博物館史上最大一筆捐贈，更是芝城文化機構獲得的最高數額的捐款之一。

葛立芬為芝加哥一位重要的藝術贊助者，除了科工館之外，他還向富地博物館(Field Museum)捐了總計2150萬元。此外，他還向芝加哥藝術館、芝加哥交響樂團以及其他機構、非營利組織捐款，他本身還是芝加哥當代藝術館的董事會成員。

多次榮登伊州首富的葛立芬，在2022年從芝城搬到佛州定居，他的Citadel總部也因此遷往邁阿密。

想要索取科工館19日免費門票者，可上官網：https://reurl.cc/LWW7Ny。

芝加哥 博物館 芝城

上一則

霍根、艾索布魯克斯 馬州聯邦參議員初選勝出

延伸閱讀

芝加哥教師工會新約 要求每年至少漲薪9％

芝加哥教師工會新約 要求每年至少漲薪9％
華僑救國聯合總會 會長童惠珍訪芝城

華僑救國聯合總會 會長童惠珍訪芝城
波音生產延誤 衝擊芝城夏季旅遊

波音生產延誤 衝擊芝城夏季旅遊
人氣爆棚 芝美亞等70多華社齊聚華埠慶亞太裔月

人氣爆棚 芝美亞等70多華社齊聚華埠慶亞太裔月

熱門新聞

麥當勞示意圖，非新聞事件照。（美聯社）

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

2024-05-07 21:37
中餐廳飯後提供的幸運餅，打開都會有一張簽語紙。(pexels)

中餐館簽語餅預言奇蹟 新州男彩票中百萬

2024-05-10 12:45
炒菜機器人解決餐館後廚人力不足的問題。(華楊波提供)

食材價格升 找工壓力大 中餐經營轉型AI求生存

2024-05-09 10:46
伊州真實身分證的右上方印著帶有白色星星的金色圓圈。(伊州州務卿辦公室提供)

標準身分證1年後無法搭機 伊州務卿：快申請Real ID

2024-05-08 10:04
下班尖峰時間從芝加哥開車出城，都得經歷漫長的塞車。(特派員黃惠玲／攝影)

全美不適合開車城 第1名在這裡 費城高居第5

2024-05-13 02:15
FBI警告，在美中國留學生及年輕專業人士成詐騙目標。(FBI臉書)

FBI警告 詐騙者瞄準中國留學生作案

2024-05-10 09:51

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
四血型遇上什麼事一秒爆怒 O型討厭說謊、這血型一點小事就抓狂

四血型遇上什麼事一秒爆怒 O型討厭說謊、這血型一點小事就抓狂
「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴