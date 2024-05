富豪慨捐1.25億 芝科工館19日起更名葛立芬

芝加哥科工館從19日起改名為「肯尼斯‧葛立芬科學工藝博物館」。(科工館官方臉書)

受到許多民眾、遊客歡迎的芝加哥 科學工藝博物館 (The Museum of Science and Industry),即將在周日(5月19日)起改名為「肯尼斯‧葛立芬科學工藝博物館」(Kenneth C. Griffin Museum of Science and Industry),藉此表彰於2019年向該館慨捐1.25億元的城堡投資(Citadel)創始人兼執行長葛立芬(Kenneth C. Griffin)。

科工館的官方網站即日起已經全部改名為「肯尼斯‧葛立芬科學工藝博物館。」位於芝加哥海德公園區(Hyde Park)本周日配合新名稱,將免費開放民眾參觀。

根據科工館的公告,該館還將利用這筆捐款,設立新的展覽及體驗項目,包括推出葛立芬數字空間工作室,以及音樂互動多媒體展覽「神經元筆記」(Notes to Neurons)。也會把捐款用在翻新後的亨利克朗太空中心(Henry Crown Space Center)、SpaceX Dragon spacecraft,以及「超人的身體:醫學奇蹟世界」的電影體驗。

科工館董事會早在2019年10月份就接受了這筆捐款,這也是該博物館史上最大一筆捐贈,更是芝城 文化機構獲得的最高數額的捐款之一。

葛立芬為芝加哥一位重要的藝術贊助者,除了科工館之外,他還向富地博物館(Field Museum)捐了總計2150萬元。此外,他還向芝加哥藝術館、芝加哥交響樂團以及其他機構、非營利組織捐款,他本身還是芝加哥當代藝術館的董事會成員。

多次榮登伊州首富的葛立芬,在2022年從芝城搬到佛州定居,他的Citadel總部也因此遷往邁阿密。

想要索取科工館19日免費門票者,可上官網:https://reurl.cc/LWW7Ny。