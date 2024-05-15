霍根、艾索布魯克斯 馬州聯邦參議員初選勝出

民主黨艾索布魯克斯。(艾索布魯克斯臉書)

馬里蘭州初選14日落幕，馬州 前共和黨 州長霍根(Larry Hogan)順利取得共和黨提名角逐馬州聯邦參議員 席次；民主黨方面，則由現任喬治王子郡(Prince George's County)郡長艾索布魯克斯(Angela Alsobrooks)勝出，兩人將在年底大選爭取出線。

根據美聯社15日上午提供的逾六成開票數據，艾索布魯克斯已經拿到超過五成的選票，並繼續領先另一位主要競爭者、馬州國會眾議員的特羅恩(David Trone)。經商的特羅恩在這次選戰投下6100萬競選經費，寫下新高紀錄。

拿下民主黨馬州參議員參選代表的艾索布魯克斯為馬州第二郡郡長，已連任第二屆該郡郡長職務的她，將在11月大選迎戰霍根，民主黨目標在保住這個原先由民主黨卡定(Ben Cardin)擔任的參院席次。

霍根連任了兩屆馬州州長，去年初才卸任的他一直受到民意支持，在14日初選結束後不到一小時，霍根就已經宣布贏得提名。如果霍根在年底大選獲勝，他將打破馬州長達37人沒有共和黨籍聯邦參議員的紀錄。

霍根是共和黨內批評前總統川普最激烈的人之一，他被視為共和黨的溫和派，他表示參選參議員是為了應對華府的政治僵局。

霍根在14日勝選後發表演說表示，如果年底大選勝選，他作為共和黨參議員，不會尋求削減墮胎權。

霍根說，「我不是再找一個新頭銜，也不需要一份工作，但我仍決定接受這項挑戰，因為我從未如此關注我們國家的發展方向。」他表示，如果成功出任參議員，他將致力於確保邊境安全，並修復破碎的移民系統。

艾索布魯克斯的競選活動，一直將維護墮胎權列為主要關鍵政見，她在14日的勝選演說中，抨擊霍根早前曾在競選中稱「墮胎權是女性選民情緒性議題。」