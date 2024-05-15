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家人警覺報警 華男詐走密州老婦近10萬被起訴

特派員黃惠玲／即時報導
郭東義今年3月被捕。(諾克斯郡警長辦公室)
郭東義今年3月被捕。(諾克斯郡警長辦公室)

密蘇里州東聖路易地區法院14日表示，該法院起訴一名中國籍的男子郭東義(Dongyi Guo，音譯，27歲)，郭被指控騙取一名 79歲密州婦女9萬5000元。根據起訴書，郭東義假冒為金融機構及社會安全辦公室代表，佯稱受害婦女帳戶遭盜，而騙取她領出所有存款交給郭東義來「確保財物安全」。

郭東義13日被起訴的罪名是一項共謀電信詐欺罪，但13日在法庭上，郭並未認罪。法庭文件顯示，郭報住在紐約法拉盛41大道夾帕森斯大道(Parsons Blvd.)附近的公寓，且有許多犯罪紀錄。

起訴書稱，犯罪分子透過電話和電子信息與老年受害者聯繫，誘騙他們交出現金，起訴書稱，像郭東義這類的車手，主要受雇到受害者處取走現金。

郭東義在今年3月7日被捕，當時面臨三項對耆老進行經濟剝削罪名。起訴書顯示，郭從3月4日至7日起，前後四次前往受害的79歲老婦家中，非法獲取數萬元現金。他說服該受害者從艾迪納市(Edina)的一家銀行領出現金，執法部門稱，郭總共從老婦身上拿走9萬5000元。

根據案件紀錄，受害者家屬發現有異後向警方報了案，家屬表示，有一名自稱在聯邦存款保險公司(FDIC)工作的男子，通過電子郵件聯繫了老婦，並表示受害者的帳戶遭盜用，因此要求老婦領取銀行帳戶中所有的錢，郭會協助她把錢妥當保管，家屬聽到這種情況後，馬上報了警。

警方隨後對受害者住家進行監控，等到郭東義再度上門時，執法人員立即將其逮捕。警方當時也搜查了郭所駕駛的2021豐田凱美瑞汽車，並在後車廂發現一個罩著沃爾瑪袋子的黑色手提箱，裡面裝了4萬2600元現金。

根據受害者陳述，郭東義在多次談話中，自稱是金融機構和社會安全辦公室的代表，因受害者銀行帳戶遭盜用，所以來協助處理，老婦上當後，郭3月4日首度上門向老婦收走了4萬元，隔天又收走3.5萬元，3月6日郭東義再度到老婦家取走2萬元。幸而老婦家屬及時發現有異報警，郭東義3月7日又到受害者家中想取走1萬5000元時，被當場逮捕。

郭被捕後一直關押在密州路易斯郡監獄，因有潛逃風險不准保釋。如共謀罪罪成，郭最高可被判處20年監禁、25萬元罰款，或同時監禁和罰款。

諾克斯郡警長辦公室(Knox County Sheriff's Office)和聯邦調查局共同調查此案，美國助理檢察官懷斯曼(Derek Wiseman)正在起訴全案。

執法人員呼籲，如果自己或認識的人年滿60歲並經歷過金錢欺詐，可聯絡全國老年人詐欺熱線：(833)372-8311。 此外，聯邦貿易委員會也提供熱線電話(877)382-4357，或上網：www.ftccomplaintassistant.gov 投訴。

詐欺 法拉盛 密蘇里州

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