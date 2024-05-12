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中西部瘋極光 芝城82歲何維荃圓夢

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
明州Stacy在11日凌晨出現的極光。(陳愛國提供)
明州Stacy在11日凌晨出現的極光。(陳愛國提供)

「不敢相信我在芝加哥就完成了看極光的願望清單」，一直想去冰島看極光的82歲何維荃興奮表示，11日晚間11時30分左右，她在西北大學附近的密西根湖畔，看到此間罕見極光。

北極光是由異常強烈的地磁風暴引起的，極其強大的地磁從太陽黑子團爆發出來，通常出現在歐洲、北大西洋、加拿大和阿拉斯加，美國本土看到北極光極為罕見，但這波風暴讓中西部的伊利諾州、威斯康辛州、明尼蘇達州等地，連續在10日、11日晚間都可以看到綠色、紫色、粉紅色的美麗極光。

透過國家海洋暨大氣總署預測的信息，過去兩天許多追光族紛紛出動到戶外觀望甚至徹夜守候，希望看到這個大自然美景。

原本光害嚴重的芝加哥市區，幾乎沒什麼機會看到極光，但這次的地磁風暴強大，芝加哥市的密西根湖畔，連續兩天都出現了極光，10日晚間9時第一波，11日凌晨4時左右第二波，不少第一天沒有追到極光的民眾，看到預報11日晚間到12日凌晨，將有第二次機會看到極光時，紛紛湧入密西根湖畔，11日晚間11時30分，果然在西北方向出現明顯極光。

高婉瑜陪著母親何維荃一起追極光，她說，好友Vivian Yao10日凌晨2時左右，在芝市北區艾文斯頓旁的密西根湖拍到極光，看到預報11日還有機會，特別開車跟另外的友人張小揚還有她4歲的小孫女到艾文斯頓追光，「大家都非常興奮」，高婉瑜說，其實市區的極光肉眼並看不見，但透過手機就能清楚看見天空如夢似幻的顏色變化。

明州的陳愛國10日晚間也特別開車趕到比較沒有光害的明州Stacy城，約11日凌晨1時左右，滿天空的極光飛舞，陳愛國說，「真的非常震撼。」

明州Stacy在11日凌晨出現的極光。(陳愛國提供)
明州Stacy在11日凌晨出現的極光。(陳愛國提供)
明州Stacy在11日凌晨出現的極光。( )
明州Stacy在11日凌晨出現的極光。( )
高婉瑜(左)跟82歲媽媽何維荃追光成功。(張小東提供)
高婉瑜(左)跟82歲媽媽何維荃追光成功。(張小東提供)
張小揚祖孫成功追光。(張小東提供)
張小揚祖孫成功追光。(張小東提供)
Vivian Yao連續兩天在密西根湖畔看到極光。(張小東提供)
Vivian Yao連續兩天在密西根湖畔看到極光。(張小東提供)
明州Stacy在11日凌晨出現的極光。(陳愛國提供)
明州Stacy在11日凌晨出現的極光。(陳愛國提供)

芝加哥 明州 冰島

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