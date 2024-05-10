中餐館簽語餅預言奇蹟 新州男彩票中百萬

中餐廳飯後提供的幸運餅，打開都會有一張簽語紙。(pexels)

新澤西州 一名男子上個月在買「終身大獎」(Cash4Life) 彩票，贏得100萬元獎金；他提到，買彩票前幾天打開一個經常在中國餐館出現的簽語餅(fortune cookie)，餅裡的簽條已透露他即將贏得大獎。

這位中獎的幸運兒最近領取獎金時告訴新澤西州彩票官員，他提到，餅乾裡的紙條寫著：「相信奇蹟…」(Believe in miracles..)。

果然不出所料，當天晚上，這名男子真的創造奇蹟。 4月18日開獎時，他購買的彩票匹配到五個號碼，但沒有匹配現金球(Cash Ball)，中獎機率為 728萬2016 分之一。

這名男子選擇一次提領100萬元現金選項，而不是終身每周領取1000元。

這位幸運男子用手機上的Jackpocket應用程式，花2元購買這張彩票，當晚開獎後，他便收到一則通知說他中獎了。

中獎幸運男子告訴彩票官員，得知中獎後，他想起簽語餅裡紙條上的訊息；不過，他未透露這筆錢的用途是什麼，只提到有了這筆錢將對他的退休計畫有幫助。

自從2020 年以來，新澤西州允許彩票中獎者匿名，彩票官員不會透露中獎者姓名或住在哪裡。

4月18日開出的中獎號碼是：5、36、38、45和59。

這名購買的彩票號碼未匹配現金球，假如連現金球都匹配到，他的獎金更三級跳，選擇分次提領可得到終身每天 1000 元，一次提領則是 700 萬元獎金，中獎機率只有2184萬6048 分之 一。

Cash4Life彩票每張 2 元，在新澤西州、紐約州、賓州、佛羅里達州、喬治亞州、印第安納州、馬里蘭州、田納西州 和維吉尼亞州 出售， 每晚9時抽獎。