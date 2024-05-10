我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI警告 詐騙者瞄準中國留學生作案

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

中餐館簽語餅預言奇蹟 新州男彩票中百萬

編譯周芳苑／即時報導
中餐廳飯後提供的幸運餅，打開都會有一張簽語紙。(pexels)
中餐廳飯後提供的幸運餅，打開都會有一張簽語紙。(pexels)

新澤西州一名男子上個月在買「終身大獎」(Cash4Life) 彩票，贏得100萬元獎金；他提到，買彩票前幾天打開一個經常在中國餐館出現的簽語餅(fortune cookie)，餅裡的簽條已透露他即將贏得大獎。

這位中獎的幸運兒最近領取獎金時告訴新澤西州彩票官員，他提到，餅乾裡的紙條寫著：「相信奇蹟…」(Believe in miracles..)。

果然不出所料，當天晚上，這名男子真的創造奇蹟。 4月18日開獎時，他購買的彩票匹配到五個號碼，但沒有匹配現金球(Cash Ball)，中獎機率為 728萬2016 分之一。

這名男子選擇一次提領100萬元現金選項，而不是終身每周領取1000元。

這位幸運男子用手機上的Jackpocket應用程式，花2元購買這張彩票，當晚開獎後，他便收到一則通知說他中獎了。

中獎幸運男子告訴彩票官員，得知中獎後，他想起簽語餅裡紙條上的訊息；不過，他未透露這筆錢的用途是什麼，只提到有了這筆錢將對他的退休計畫有幫助。

自從2020 年以來，新澤西州允許彩票中獎者匿名，彩票官員不會透露中獎者姓名或住在哪裡。

4月18日開出的中獎號碼是：5、36、38、45和59。

這名購買的彩票號碼未匹配現金球，假如連現金球都匹配到，他的獎金更三級跳，選擇分次提領可得到終身每天 1000 元，一次提領則是 700 萬元獎金，中獎機率只有2184萬6048 分之 一。

Cash4Life彩票每張 2 元，在新澤西州、紐約州、賓州、佛羅里達州、喬治亞州、印第安納州、馬里蘭州、田納西州維吉尼亞州出售， 每晚9時抽獎。

新澤西州 維吉尼亞州 田納西州

上一則

FBI警告 詐騙者瞄準中國留學生作案

延伸閱讀

中餐轉型AI求生存 炒菜機器人、智能點餐將成趨勢

中餐轉型AI求生存 炒菜機器人、智能點餐將成趨勢
新州居民僅1/7辦好真實身分證 遠低於全美平均

新州居民僅1/7辦好真實身分證 遠低於全美平均
勾結郵局員工盜領15萬支票 新州男認罪

勾結郵局員工盜領15萬支票 新州男認罪
新州北野林 5/15起實施青少年宵禁

新州北野林 5/15起實施青少年宵禁

熱門新聞

麥當勞示意圖，非新聞事件照。（美聯社）

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

2024-05-07 21:37
至少有1000人加入「假冒凱西‧瑪麗‧陳受害者討論群」。(臉書截圖)

假冒華女哺乳顧問 收集裸照及影片 上千媽媽恐受害

2024-05-06 10:33
伊州真實身分證的右上方印著帶有白色星星的金色圓圈。(伊州州務卿辦公室提供)

標準身分證1年後無法搭機 伊州務卿：快申請Real ID

2024-05-08 10:04
炒菜機器人解決餐館後廚人力不足的問題。(華楊波提供)

食材價格升 找工壓力大 中餐經營轉型AI求生存

2024-05-09 10:46
年紀雖然小，但君貝(左四)學習表現出色。(君貝臉書)

印州最年輕大學畢業生 15歲移民之子寫紀錄

2024-05-03 10:25
30歲的芝加哥警察胡斯卡遭劫並被槍殺。(芝警局提供)

劫殺芝加哥警察 22歲嫌逃亡10天落網

2024-05-03 12:50

超人氣

更多 >
「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議
華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走
「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境
4星座周末迎好運 巨蟹獲意外收入、他將完成不可能的任務

4星座周末迎好運 巨蟹獲意外收入、他將完成不可能的任務
世說新聞╱起底走線人公寓 1房12人 房東年入百萬

世說新聞╱起底走線人公寓 1房12人 房東年入百萬