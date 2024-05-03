印州最年輕大學畢業生 15歲移民之子寫紀錄

年紀雖然小，但君貝(左四)學習表現出色。(君貝臉書)

印第安納州 一名15歲的青少年君貝(Khaye Njumbe)，下周即將從西北印第安納大學(Northwest Indiana University)畢業，來自移民家庭 的他，因早產曾一度被醫生判定發育緩慢，然而他從小展現過人天分，不僅自學中文、鋼琴，且成為家中第一個拿到大學文憑的成員，更寫下印州史上最年輕的大學畢業生紀錄。

君貝對於學習充滿興趣，「我總是想嘗試新事物，做別人沒有做過的事情，」他從很小的時候，在學習及各方面的表現，都比同學快了一大步。

君貝接受ABC第七新聞頻道採訪時表示，他小時候就有很多雄心壯志，「我總想做得更多，主要是想給爸媽留下好印象，我在學校的成績表現優異，」君貝說，「我一直想讓自己變得更好。」

現在15歲的他，沒有沉迷於跟朋友玩電子遊戲，而是馬上要從位於印州蓋瑞的西北印大大學畢業。

以君貝為傲的母親Belinda Njumbe說，他們夫婦在20歲左右從非洲到美國，在美國出生的君貝是一名早產兒，出生時體重只有5磅，需要住在新生兒加護病房，當時一位醫生告訴她，君貝發育可能會很慢，甚至以後可能無法自己綁鞋帶。

君貝媽媽還提到，兒子在15個月大時開始閱讀，然後看完一部亞洲主題的Nickelodeon卡通片後，他竟然會說中文，讓她跟丈夫都很驚訝，後來因為兒子對李小龍 電影著迷，很想理解其中的對白，他從4歲開始自學中文，8歲之後曾陸續在瑞柏希林中校、印州Valparaiso University學習進階中文。

西北印大教授布魯姆(Jack Bloom)說，君貝是一位令人不可思議的學生，「很顯然他所能做的事情，超出了大多數人的能力範圍。」他表示，君貝是個認真的學生，「他時常提出很好的問題及意見，也樂於幫助同學。」

在21世紀特許高中(21st Century Charter School)就讀期間，君貝就展現了他的天分。該校的社工卡納迪(Theresa Canady sadi)說，君貝11歲開始就修習大學課程，「他真的很了不起。」

君貝說，接下來他計畫進入醫學院學習，將來成為一名骨外科醫生，但因為醫學院要18歲才能入學，所以這兩三年將先攻讀碩士。