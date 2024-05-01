新州男子逼6歲兒高速跑步影片曝光 面臨一級謀殺指控

監視器畫面顯示，葛雷格帶柯瑞去健身房並強迫他在高速的跑步機上跑步，導致柯瑞數度摔落機台。(擷取Court TV 畫面)

新澤西州 海洋郡（Ocean County）男子葛雷格（Christopher Gregor）2021年疑似長期虐待6歲兒子柯瑞 （Corey Micciolo）致死並遭起訴。一段從健身房取得的影像顯示，柯瑞在死前幾天被葛雷格以「太胖」為由逼迫在高速的跑步機上跑步，期間柯瑞因跟不上速度數度摔落，遭葛雷格粗暴地抓回繼續強迫運動，葛雷格因此改面臨一級謀殺的刑事指控。

在葛雷格面對新的指控後，海洋郡檢察官辦公室1日發出聲明，表示柯瑞的驗屍報告顯示他死於鈍器創傷。

太陽報（The Sun）報導，柯瑞死於2021年4月2日，29歲的葛雷格被控長期對兒子施虐；葛雷格4月30日出庭，法庭上播放從葛雷格住處健身房取得的監視器畫面。

監視器畫面顯示，2021年3月20日，在柯瑞死前幾日，葛雷格帶柯瑞去健身房，檢察官表示，葛雷格逼柯瑞跑步機並不斷調快速度，柯瑞幾度跟不上而摔倒，都被葛雷格粗暴地抓回，甚至一度咬柯瑞的後腦勺逼他繼續跑；柯瑞的母親米歇洛（Breanna Micciolo）在法庭看影片時哽咽落淚。

米歇洛數日後發現兒子身上的傷並通報社工，在社工的要求下，米歇洛4月1日帶柯瑞就醫，柯瑞告訴醫生父親逼他跑跑步機因為父親認為他很胖。

柯瑞隔天因為午睡起床後說話含糊不清、感到噁心和呼吸急促被葛雷格送醫，醫護人員對他急救但無效，柯瑞在當天不治。

葛雷格當年7月9日向警方自首後遭拘留，但他否認一切指控。

米歇洛在柯瑞死後在社群媒體 上成立「為柯瑞伸張正義」（Justice For Corey）粉絲社群，描述欄顯示社群「是為了為兒子柯瑞尋求正義而設，他6歲時被本該關愛他的父親給奪走性命。」