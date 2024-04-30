我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說 這類蔬菜優於任何補品

延宕多時 中共中央決定7月召開三中全會

華府4/29高溫破紀錄 NOAA預測今夏全美普遍炎熱

特派員黃惠玲／即時報導
國家氣象局華府/巴爾的摩辦公室日前發布炎熱警訊。(國家氣象局截圖)
國家氣象局華府/巴爾的摩辦公室日前發布炎熱警訊。(國家氣象局截圖)

根據最新的預測和科學研究，包括芝加哥在內的全美大部分地區的今年夏季將比往年更炎熱。而華府地區29日出現華氏92度破紀錄高溫，象徵著炎夏提早到來。

華府地區第七新聞頻道氣象學家強森(Veronica Johnson)稱，華盛頓部分地區4月29日的氣溫已攀升至91 度，打破了維州北部杜勒斯國際機場的氣溫紀錄，也寫下馬里蘭州BWI機場50 年來的最高氣溫。

杜勒斯4 月29日的之前高溫紀錄為2017年的89度，BW 的最高氣溫為1974年的91度，據國家氣象局指出，這兩個機場29日的溫度均達到92度。

國家氣象局預報員蓋格(Jeremy Geiger)說，4月29日到5月1日間，華府一帶的高溫將達到華氏80多度，某些地區甚至將達到90多度，他說，接下來一周華府都將維持在高溫天氣。

酷熱是對公眾健康的一大威脅，也是導致乾旱及野火的原因之一，此外，炎熱的天氣，也威脅著美國日益緊張的電力供應網路的可靠性。

國家海洋暨大氣總署(NOAA)預測，今年夏季除了北達科他州之外，預計其他48州的所有地區都將比往年平均更熱，但機率各有不同。

其中芝加哥以及從北達科他州一直到佛羅里達州的地區，有40%到50%的機率出現異常炎熱的夏天。NOAA指出，隨著時間推移，由於人類造成的氣候變化及師序情況擴張，未來夏天將會變得越來越熱。

在將建築環境的情況考慮在內而做出的「城市炎熱指數」(Urban Heat Index)顯示，芝加哥今夏氣溫也會升高。氣候中心(Climate Central)的計算結果指出，人均城市炎熱指數最高的城市，分別為紐約華氏9.5度、舊金山華氏8.8度、芝加哥華氏8.3度。

有鑑於預測今夏高溫炎熱，NOAA日前發布了一項名為「炎熱風險」(HeatRisk)擴大版預報地圖，這項新的工具，由NOAA以及國家氣象局(NWS)以及聯邦疾病防治中心(CDC)合作開發，專門為那些特別容易受到高溫影響的族群提供信息及因應對策，使用該工具時，一旦溫度升高，這些人可以在短時間內採取額外的健康預防措施。

高溫 華府 芝加哥

上一則

伊州大屠殺博物館：校園示威潛藏反猶太暗流

延伸閱讀

路透：美中5月初將在華府舉行氣候會談 劉振民訪美

路透：美中5月初將在華府舉行氣候會談 劉振民訪美
國際刑事法院擬逮捕以色列高層 美國會議員揚言報復

國際刑事法院擬逮捕以色列高層 美國會議員揚言報復
時隔17年 芝兆蟬齊鳴 「蟬蛋糕」重新問世

時隔17年 芝兆蟬齊鳴 「蟬蛋糕」重新問世
魯卡（二六）

魯卡（二六）

熱門新聞

曾經蕭條的洛克福德市，在華爾街日報新發布的房市排行榜中，異軍突起奪冠。(洛克福德市臉書)

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

2024-04-29 10:23
截取自警方隨身監視攝影機 / WBNS 10 TV YouTube

我無法呼吸 疑佛洛伊德事件重演 俄州非裔男遭警壓背亡

2024-04-26 11:43
Foxtrot突然宣布關閉所有門店。(官方臉書)

連鎖Foxtrot突宣布關閉 員工、顧客錯愕

2024-04-24 10:29
喬治亞州哈茲菲爾德傑克遜亞特蘭大國際機場內的餐飲，全球排名第八佳。(機場臉書)

全球最佳餐飲機場 新加坡奪桂冠 全美第一在這城市

2024-04-25 16:53
這個人行道上的「老鼠形狀坑洞」，過去幾個月吸引大批民眾朝聖。(取材自X平台)

芝城爆紅景點 人氣「鼠洞」不見了

2024-04-26 10:17
許多在住家栽種樹木或植物的民眾，都知道將覆土(mulch)蓋在植物或樹木旁，是最簡單也是最好的養樹法之一，不過，植物專家表示，但如果方法不對，恐怕反而為植物帶來麻煩，甚至死亡。美聯社

植栽舖mulch有方法 堆太高恐致樹木死亡

2024-04-26 11:07

超人氣

更多 >
女撿流浪貓養店裡 見客人來纏著不放「跳肩膀撒嬌」

女撿流浪貓養店裡 見客人來纏著不放「跳肩膀撒嬌」
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

神秘透明生物 大量出現南加海岸 專家：千萬別碰

神秘透明生物 大量出現南加海岸 專家：千萬別碰
10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事

10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事