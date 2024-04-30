華府4/29高溫破紀錄 NOAA預測今夏全美普遍炎熱

國家氣象局華府/巴爾的摩辦公室日前發布炎熱警訊。(國家氣象局截圖)

根據最新的預測和科學研究，包括芝加哥 在內的全美大部分地區的今年夏季將比往年更炎熱。而華府 地區29日出現華氏92度破紀錄高溫 ，象徵著炎夏提早到來。

華府地區第七新聞頻道氣象學家強森(Veronica Johnson)稱，華盛頓部分地區4月29日的氣溫已攀升至91 度，打破了維州北部杜勒斯國際機場的氣溫紀錄，也寫下馬里蘭州BWI機場50 年來的最高氣溫。

杜勒斯4 月29日的之前高溫紀錄為2017年的89度，BW 的最高氣溫為1974年的91度，據國家氣象局指出，這兩個機場29日的溫度均達到92度。

國家氣象局預報員蓋格(Jeremy Geiger)說，4月29日到5月1日間，華府一帶的高溫將達到華氏80多度，某些地區甚至將達到90多度，他說，接下來一周華府都將維持在高溫天氣。

酷熱是對公眾健康的一大威脅，也是導致乾旱及野火的原因之一，此外，炎熱的天氣，也威脅著美國日益緊張的電力供應網路的可靠性。

國家海洋暨大氣總署(NOAA)預測，今年夏季除了北達科他州之外，預計其他48州的所有地區都將比往年平均更熱，但機率各有不同。

其中芝加哥以及從北達科他州一直到佛羅里達州的地區，有40%到50%的機率出現異常炎熱的夏天。NOAA指出，隨著時間推移，由於人類造成的氣候變化及師序情況擴張，未來夏天將會變得越來越熱。

在將建築環境的情況考慮在內而做出的「城市炎熱指數」(Urban Heat Index)顯示，芝加哥今夏氣溫也會升高。氣候中心(Climate Central)的計算結果指出，人均城市炎熱指數最高的城市，分別為紐約華氏9.5度、舊金山華氏8.8度、芝加哥華氏8.3度。

有鑑於預測今夏高溫炎熱，NOAA日前發布了一項名為「炎熱風險」(HeatRisk)擴大版預報地圖，這項新的工具，由NOAA以及國家氣象局(NWS)以及聯邦疾病防治中心(CDC)合作開發，專門為那些特別容易受到高溫影響的族群提供信息及因應對策，使用該工具時，一旦溫度升高，這些人可以在短時間內採取額外的健康預防措施。