伊州大屠殺博物館：校園示威潛藏反猶太暗流

伊州大屠殺博物館為美國最大規模的大屠殺博物館之一。(大屠殺博物館臉書)

針對全美各地校園陸續出現的挺巴勒斯坦 示威，伊利諾州大屠殺博物館 (The Illinois Holocaust Museum)發表聲明稱，支持加薩巴勒斯坦人的抗議活動中，可能存在的「反猶太 主義(antisemitism)暗流」，並呼籲對此提高關注。

伊利諾州大屠殺博物館位於芝城北郊史考基市(Skokie)，該博物館的成立原則是「記住過去，改變未來」，占地6.5萬平方呎博物館是一座紀念在大屠殺期間喪生及失去家人的博物館，也是讓年輕人了解偏見和仇恨帶來可怕危險之處。

在該份聲明中，博物館將席捲校園的抗議活動描述為「嚴重危機時刻」，並表示大屠殺一詞被用作政治和修辭工具。 聲明還提到，紐約哥倫比亞大學向因為抗議而焦慮的學生，提供遠距上課的做法，是一種「令人擔憂的跡象。」

聲明中寫道，「支持巴勒斯坦人的權利或示威支持巴勒斯坦人，並不存在反猶太主義，但在這些抗議活動中，存在著令人擔憂且持續存在的反猶太主義言論例子。」他說，在這個緊張的時刻，壞人正在利用言論自由的幌子，使造成猶太學生和社區真正傷害的危險思想正常化。

博物館執行長切爾卡索夫(Bernard Cherkasov)表示，隨著抗議活動在全國範圍擴大，他們注意到反猶太主義有所抬頭，作為世界上最大的大屠殺博物館之一有義務發聲。

切爾卡索夫說，博物館的聲明並不是關於人們抗議、高呼、支持他們所信仰的事業的權利，而是呼籲關注針對反猶太主義暗流的持續存在且無所不在，他說，許多猶太大學生和他們的父母都因此感到害怕。

擁有並經營伊利諾伊州Hillels 的芝加哥大都會猶太聯合基金會公共事務執行董事高登溫(Dan Goldwin)表示，對於大學校園搭建營地抗議的行動，各大學應該執行相關規定管理，他說， 「人們感到害怕、憤怒，他們希望有民選領導人、大學人做出正確的對策。」

切爾卡索夫說，大屠殺博物館的創始人旨在建立更美好的未來，而呼籲反猶太主義是其中的必要組成部分。「任何考慮參加這些抗議活動的人，如果他們在活動中看到任何反猶太主義的內容，或聽到任何反猶太主義的言論，我希望他們能夠說出來。」