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41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

特派員黃惠玲/芝加哥即時報導
(取自YouTube)
(取自YouTube)

芝加哥警察問責民事辦公室（The Chicago Civilian Office of Police Accountability ，COPA）9日公布3月21日警方攔停非裔青年瑞德（Dexter Reed，26歲）時，瑞德先朝警開槍，隨後警方反擊，在41秒內向瑞德連開96槍致死的監視影片，引發各界高度關注。這起事件發生在芝西區治安欠佳的加菲爾德公園（Garfield Park），家屬律師質疑死者是否先開槍，警界則指案情並非視頻內容那麼簡單，COPA是在火上澆油。

3月21日，芝加哥警察在西區3800 W. Ferdinand St. 附近，以瑞德未繫安全帶為由將瑞德攔下。由警方隨身攝影機拍下的影片顯示，瑞德搖下半截車窗說，「我什麼都沒做」，隨即搖上車窗，無視警察多次發出搖下車窗、打開車門的要求。

警察試圖打開車門未果後突然後退，隨後槍響，一名警察手腕中彈，現場趕到的其他四名警察在41秒內對瑞德開了96槍還擊，其中三名警察用光子彈還換了彈夾，一名警察在瑞德倒地後繼續朝其開槍。

芝加哥警察問責民事辦公室公布該事件影片同時，並提出以下兩大質疑：

1，「未繫安全帶」攔停：COPA負責人柯爾斯滕（Andrea Kersten）表示，瑞德駕駛的汽車是深色玻璃，警方如何能看到瑞德當時沒有繫安全帶？

2，「警方過度使用致命武力」：柯爾斯滕表示，COPA嚴重質疑警方在該事件過度使用武力，特別是瑞德走出汽車、手中已無武器的情況下仍遭四名警察繼續開槍射擊，其中一名警察在瑞德倒地後還開了三槍。

COPA聲明要求涉案四名警察被解職，並承擔責任。

瑞德的母親班克斯（Nicole Banks）說，兒子三天前剛買了車，還說要載她出去逛逛，她表示，瑞德是一個愛打籃球的好孩子。

芝加哥太陽報報導，瑞德是莫頓學院（Morton College）的籃球隊主力，已從該校畢業。

報導還提到，瑞德前科累景，包括商店盜竊、在公共場所攜帶子彈上膛的槍枝等。

去年4月20日，他在芝市密西根大道的Saks Fifth Avenue商店企圖盜竊一件950元的T恤衫被捕，遭警提控行為不檢，不過案件後來被撤銷。去年7月13日，他在聯合中心外的露天音樂節上因攜帶上膛的槍枝被捕，他沒有隱蔽持槍證（CCL）而被控罪，在上月21日發生致命槍擊案前，瑞德仍在等待法庭宣判。

（影片截圖）
（影片截圖）

芝加哥 非裔 槍擊

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