俄州火車脫軌事故 諾福克願付6億與居民、企業和解

去年2月3日「諾福克南方」(Norfolk Southern)火車在俄州東巴勒斯坦小鎮出軌大火。(Edwin汪提供)

去年2月在俄亥俄州 東部發生的火車脫軌事故，引發當地企業、商家提出集體訴訟索賠，諾福克南方鐵路公司(Norfolk Southern)9日同意支付6億元，向所有集體訴訟達成和解協議。華商Edwin汪在俄州小鎮生產陶纖真空件、鎂碳磚的CreamFab與WYG工廠，也在該次事故中受到重創。

該公司表示，如果獲得法院批准，該協議將解決出軌地點方圓20哩範圍內的所有集體訴訟，以及在出軌地點10哩範圍內參與訴訟居民的人身傷害賠償。

這班出軌的貨運列車共有150節車廂，其中50節在去年2月3日於俄州東巴勒斯坦 郊區靠近賓州邊界處脫軌，其中一些車廂載送了危險物質，導致該鎮約4800至4900個居民中，有1500至2000 人被疏散。

諾福克南方鐵路9日表示，個人和企業將能夠以他們覺得合適的任何方式運用這筆和解金，以應對脫軌事故可能造成的不利影響，其中可能包括醫療保健需求、財產恢復和任何業務損失。

火車出軌10哩範圍內的個人，可以自行決定選擇就脫軌事故造成的任何過去、現在或未來的人身傷害獲得額外賠償。

該公司提到，該和解協議不包括也不構成承認任何責任、不當行為或過失。

和解協議預計將於2024 年4月晚些時候提交給美國俄州北區地方法院進行初步批准。根據和解協議，向集體成員支付的款項可在今年年底開始支付，但須獲得法院最終批准。

原告律師表示，該協議是對脫軌事件進行一年深入調查的結果，應能為居民提供有意義的援助。

諾福克南方鐵路公司為應對該次脫軌事故，已經花費了超過11億元，其中包括向東巴勒斯坦及其居民提供超過1.04億元的直接援助。 這筆鉅資包括清理費用，然而拜登 總統從未宣布東巴勒斯坦為災難區，成為當地許多居民的痛處。

聯邦官員上周表示，火車出軌的後果不屬於公共衛生緊急事件，因為廣泛的健康問題和持續的化學物質暴露尚未被記錄在案。

諾福克南方鐵路去年2月發生脫軌事件後，儘管因此迫使東巴勒斯坦半個城鎮撤離，並引發許多人對洩漏和燃燒化學物質可能造成長期健康問題的擔憂，但美國環保署從未對此做出認定。

脫軌事故三天後，美國政府決定炸開五輛裝滿氯乙烯的罐車並焚燒這種有毒化學品，此舉加劇了人們對於污染問題的擔憂。

美國國家運輸安全局(NTSB)負責人最近表示，該機構的調查表明，氯乙烯的排放和燃燒是不必要的措施，因為生產該化學品的公司確信罐車內沒有發生危險的化學反應，但做出燃燒決定的官員表示，他們從未被告知這一點。

NTSB對脫軌原因的全面調查要到今年6月才能完成，不過該機構表示，其中一輛軌道車上的車輪軸承過熱，而軌道旁傳感器沒有及時發現，這很可能是導致事故的原因。

美國環保署表示，東巴勒斯坦的清理工作預計今年晚些時候完成。