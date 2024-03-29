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市府撥5億改造華埠旁球場 華府2球隊不走了

特派員黃惠玲／即時報導
華盛頓首都冰球隊、華盛頓奇才職籃隊的主球場，將繼續留在華府Capital One Arena。(華盛頓首都冰球隊臉書)
華盛頓首都冰球隊、華盛頓奇才職籃隊的主球場，將繼續留在華府Capital One Arena。(華盛頓首都冰球隊臉書)

華府市長包瑟與NHL華盛頓首都隊(Washington Capitals)、NBA華盛頓巫師隊(Washington Wizards)老闆里昂西斯(Ted Leonsis)聯合宣布，雙方達成一項5.15億元的協議，兩支球隊將續留在緊鄰華埠的Capital One Arena球場，直到2050年。

就在亞力山大市(City of Alexandria)宣布首都、巫師兩支隊伍遷至維吉尼亞州的談判終止後的幾個小時，華府就發布了兩球隊繼續留在Capital One Arena的消息。

包瑟穿著巫師隊的球衣在Capital One Arena表示，「非常高興能夠支持我們最重要的雇主之一，我們最受歡迎的目的地之一，」，她說，市府將繼續投資其他具催化作用的項目及企業，讓該區能夠一路回復繁榮。

這項協議仍待華府議會批准，不過，議會主席門德爾森(Phil Mendelson)表示，議會將在下周二(4月2日)進行投票，預計可以順利過關。這筆5.15億元的交易，將納入該市的預算，並在未來三年內支付。門德爾森說，「我有信心此協議可在議會通過。」

根據市府發布的文件指出，Capital One Arena球場及周邊地區的翻新工作，預計耗資八億元，項目包括場館升級、擴大零售和特許經營，以及改善人流和車流。

早在去年12月，華府就主動表示願意提供五億元來升級場館，藉此阻止兩支球隊遷往維吉尼亞州，27日公布的協議顯示，這筆預算又追加了1500萬元，將用於改善連結畫廊廣場(Gallery Place)和Capital One Arena球場的小巷。

總的來說，這筆交易需要在整個場館和畫廊廣場大樓中，新建近20萬平方呎的空間。

包瑟表示，這不僅有利於球場，也對整個華府有利。

次外，根據該協議，在每場比賽前兩小時到比賽結束後兩小時，華府將派出17名警察駐守在體育場周圍，協議也允許在比賽開始前兩小時關閉F街。

之前曾擔憂球隊遷離華府，將使治安惡化以及商家、居民的明顯減少的華埠帶來更多挑戰，現在球場未來26年都仍將留在原地，讓當地華人也鬆了一口氣。

至於維吉尼亞州共和黨籍州長楊金，積極推動花費兩億元在波多馬克庭院(Potomac Yard)建造全新體育館，作為首都、巫師球隊新的主球場的提案，在民主黨議員的反對下遇到困難，最終將球隊推回華府。

華府 維吉尼亞州 華埠

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