猶大女籃校隊出賽遭辱罵「黑鬼」 教練急換旅館

猶他大學女籃隊教練羅伯茨表示，該隊成為一連串種族仇恨犯罪的目標。(美聯社)

猶他大學(University of Utah)女籃隊教練表示，其球隊上周抵達愛達荷州 參加「全國大學體育協會錦標賽」(NCAA Tournament)後，成為一連串種族仇恨犯罪的目標，基於安全，球隊決定更換下榻旅館。

教練羅伯茨(Lynne Roberts)告訴記者，猶他大學球隊由黑人 、白人和拉丁裔校隊選手組成，21日晚間抵達斯波坎(Spokane)市區與岡薩加大學(Gonzaga University)比賽後，經歷一連串事件；她未詳述事件內容，但表示非常令人擔憂，因此要求讓球員們更換下榻旅館，從愛達荷州科達倫(Coeur d’Alene)搬到距離斯波坎更近的地方。

羅伯茨說，種族主義真的存在，非常可怕；球員無論是白人、黑人或者其他什麼膚色，都沒有人知道該如何處理，很令人沮喪。

猶他大學體育黑人副主任格林(Charmelle Green)提到所發生的一些事件，她說，球隊與樂隊成員和拉拉隊員一起步行前往一家餐廳吃晚飯時，有人開著一輛白色卡車加速駛向他們，加速離開前還大喊「黑鬼」。

格林說，「我們驚呆了，大家面面相覷，」真的感到不可置信。

到了晚上，團隊離開餐廳時，又有兩輛卡車加速向他們駛去，同樣喊出「黑鬼」，格林情緒激動，開始哭泣，整晚感到麻木。

事發當晚球隊住在愛達荷州，距華盛頓州 斯波坎約 35 分鐘路程，原訂錦標賽開幕周末在當地比賽；由於斯波坎地區缺乏旅館，猶他大學球隊被安排住在愛達荷州，是在該州留宿的三支球隊之一，未住到華盛頓州。

岡薩加大學主管在社群媒體發表聲明，承認發生的一切；指出仇恨語言令人厭惡，絕不能容忍，該校努力爭取成為主辦方，首要任務是確保所有學生校隊選手、教練、家庭和支援人員的安全和福祉，所發生的事件絕不反映岡薩加大學的價值觀、標準和信念。