我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英空服員拉鳳眼、模仿口音諷中國乘客 引怒火遭開除

買中國監控產品充美國製造 7人認罪

費城乍暖還寒 氣象預測21、22日暴冷

編譯陳韻涵／即時報導
溫暖天候提早到來，莫里斯植物園及花園內的部分花卉已經綻放。(Morris Arboretum and Gardens臉書)
溫暖天候提早到來，莫里斯植物園及花園內的部分花卉已經綻放。(Morris Arboretum and Gardens臉書)

費城春天乍暖還寒，雖然19日晚間11點09分春天正式降臨，但氣象預報表示，費城將連續第三年在宜人2月和多周春天氣息後，於21日到22日早晨迎接一波寒流，費城國際機場氣溫可能低於冰點，郊區可能只剩華氏20幾度。

費城栗山(Chestnut Hill)莫里斯植物園與花園(Morris Arboretum and Gardens)主任庫利納(Bill Cullina)表示，考量植物提早10天到14天開花，這種寒冷程度「有點嚇人」；近期氣溫高達華氏70幾度，這波寒流的感受會很明顯。

國家氣象局(NWS)霍利山(Mount Holly)辦公室首席預報員馬丁(Ray Martin)表示，費城溫暖地區的植物可躲避最慘寒害，「但郊區情況不樂觀」。 

氣象預報表示，賓州多數地區22日氣溫可能不到華氏25度，費城也是。

庫利納擔心，這波寒流可能影響樹木落葉和早開的花朵，尤其對提前綻放的的華麗木蘭花而言特別危險。

庫利納表示，近年費城的天氣持續影響樹木，尤其是非本地物種，氣溫波動是每年此刻的決定性因素，2月和3月前兩周的溫和天氣讓部分樹木早熟。

他說：「其實不能說今年天氣異常寒冷，而是我們先經歷了一段異常溫暖的時期。」

預報顯示，費城21日和22日的氣溫會低於平常5度到8度，而上周高溫兩度突破華氏75度，高於平常20多度。

庫利納表示，隨著溫暖天候提早到來，樹木「開始失去耐寒能力」；突然變冷會讓凍壞新生葉，延緩其生長達數周時間。

費城春天乍暖還寒並非首次，隨著地球暖化，費城史上前十暖冬有六個發生在21世紀。

2023年2月有七天高溫超過華氏60度，當年3月19日、20日費城國際機場氣溫則降至28度。

2022年2月有六天氣溫超過華氏60度，當年3月29日、30日降溫至華氏26度。 

庫利納說，氣溫溜滑梯對本土樹種無大礙，預期櫻花和大部分水仙花都能開花，但對還不適應這種氣溫反差的亞洲和其他非本地物種便會形成挑戰。

費城 高溫 植物園

上一則

賓州議員提案 競選活動限制使用人工智慧

延伸閱讀

大費城華人餐館協會成立19週年慶典暨龍年迎新宴會 憶往昔 看今朝 展望美好未來

大費城華人餐館協會成立19週年慶典暨龍年迎新宴會 憶往昔 看今朝 展望美好未來
費城崇正會龍年春節聯歡會 共敘愛國思鄉情 喜氣洋洋慶新春

費城崇正會龍年春節聯歡會 共敘愛國思鄉情 喜氣洋洋慶新春
以性交換偽證關44年 費城警定罪被撤銷

以性交換偽證關44年 費城警定罪被撤銷
費城郊區槍擊 3死…槍手劫車逃逸 警促居民避險

費城郊區槍擊 3死…槍手劫車逃逸 警促居民避險

熱門新聞

芝西郊橡樹溪Drake Hotel推出一到1893元的布克拜德湯，湯上灑了魚子醬及金片。(Oak Brook Drake Hotel)

這碗湯賣1893元 芝餐館奢華美食無極限

2024-03-12 11:47
成本暴增，迫使伊州不得不陸續取消給無證移民及持綠卡未滿五年居民的醫療保健福利。(健康伊州臉書)

成本暴增 全美首創 這一州非公民白卡福利大縮水

2024-03-14 10:59
馬里蘭大學兄弟會、姊妹會遭投訴霸凌新成員。(馬大官方臉書截圖)

吞活魚 喝尿液 躺釘子 馬州檢察長披露馬大兄弟會霸凌

2024-03-18 11:10
華府櫻花季下周末登場，環潮汐湖(Tidal Basin)著名的櫻花樹群，即將再度盛開。（記者張宗智／攝影）

華府櫻花季倒數計時 下周末盛開

2024-03-15 10:15
（美聯社）

費城郊區槍擊 3死…槍手劫車逃逸 警促居民避險

2024-03-16 13:18
夏威夷一名嫌犯向女子潑硫酸，在歐胡社區懲戒中心拘留期間，與獄友密謀第二次類似襲擊。圖為歐胡社區懲戒中心。(截取自電視畫面)

夏威夷男潑女子硫酸入獄 為了脫罪 買兇再襲擊

2024-03-17 14:15

超人氣

更多 >
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅