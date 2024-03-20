費城乍暖還寒 氣象預測21、22日暴冷

溫暖天候提早到來，莫里斯植物園及花園內的部分花卉已經綻放。(Morris Arboretum and Gardens臉書)

費城 春天乍暖還寒，雖然19日晚間11點09分春天正式降臨，但氣象預報表示，費城將連續第三年在宜人2月和多周春天氣息後，於21日到22日早晨迎接一波寒流，費城國際機場氣溫可能低於冰點，郊區可能只剩華氏20幾度。

費城栗山(Chestnut Hill)莫里斯植物園 與花園(Morris Arboretum and Gardens)主任庫利納(Bill Cullina)表示，考量植物提早10天到14天開花，這種寒冷程度「有點嚇人」；近期氣溫高達華氏70幾度，這波寒流的感受會很明顯。

國家氣象局(NWS)霍利山(Mount Holly)辦公室首席預報員馬丁(Ray Martin)表示，費城溫暖地區的植物可躲避最慘寒害，「但郊區情況不樂觀」。

氣象預報表示，賓州多數地區22日氣溫可能不到華氏25度，費城也是。

庫利納擔心，這波寒流可能影響樹木落葉和早開的花朵，尤其對提前綻放的的華麗木蘭花而言特別危險。

庫利納表示，近年費城的天氣持續影響樹木，尤其是非本地物種，氣溫波動是每年此刻的決定性因素，2月和3月前兩周的溫和天氣讓部分樹木早熟。

他說：「其實不能說今年天氣異常寒冷，而是我們先經歷了一段異常溫暖的時期。」

預報顯示，費城21日和22日的氣溫會低於平常5度到8度，而上周高溫 兩度突破華氏75度，高於平常20多度。

庫利納表示，隨著溫暖天候提早到來，樹木「開始失去耐寒能力」；突然變冷會讓凍壞新生葉，延緩其生長達數周時間。

費城春天乍暖還寒並非首次，隨著地球暖化，費城史上前十暖冬有六個發生在21世紀。

2023年2月有七天高溫超過華氏60度，當年3月19日、20日費城國際機場氣溫則降至28度。

2022年2月有六天氣溫超過華氏60度，當年3月29日、30日降溫至華氏26度。

庫利納說，氣溫溜滑梯對本土樹種無大礙，預期櫻花和大部分水仙花都能開花，但對還不適應這種氣溫反差的亞洲和其他非本地物種便會形成挑戰。