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伊州初選3/19登場 多職位與華社息息相關

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
伊州、芝市初選19日登場，芝選委會提醒華人選民踴躍投票。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州、芝市初選19日登場，芝選委會提醒華人選民踴躍投票。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾及芝加哥市初選19日登場，選民主要在這次投票中，選出民主黨及共和黨總統候選人、各黨的分區黨代表，此外還有17個國會參眾議員、該州118位州眾議員、約三分之一的州參議員均需選民圈選。

芝市在19日的選舉中還有一項全民公投，結果將決定該市是否提高百萬元及以上的房地產轉讓稅，所得資金做為解決遊民居住問題。

芝選委會表示， 全市在19日有62個投票所會有中文工作人員在現場提供雙語服務，其中華人聚居的多處提前投票所，在選舉當天也將繼續開放投票，並提供中文服務，其中包括11區麥關恩公園(McGuane Park，2901 S. Poplar Ave.)、12區的麥金利公園圖書館(McKinley Park Library，1915 W. 35th St.)、25區圖書館(Rudy Lozano Library，1805 S. Loomis)，北華埠46區的杜魯門學院(Truman College，1145 W. Wilson Ave.)、48區的圖書館(Edgewater Library，6000 N. Broadway St.)。

選舉日當天提供中文服務的投票所，可上官網：chicagoelection.gov，點選Language Access Resources查詢。選舉當日的投票所地點，也可上選委會官網輸入居住地址查詢。

與華人聚居地區息息相關的職位，包括伊州第七區國會眾議員、伊州24區州眾議員，目前在職的第七區國會議員戴維斯(Danny Davis)、24區州眾議員馬靜儀均尋求連任，其中已經擔任長達45年的國會眾議員的戴維斯，面臨同為民主黨的社會活動家柯林斯(Kina Collins)、芝市財長歐文(Melissa Conyears-Ervin)等年輕一代候選人挑戰。在相同職位連任七年的馬靜儀，目前僅有一位同黨華人吳陳麗貞(Lai Ching Ng)加入角逐。

上述兩職位只要贏得初選，幾乎可以篤定贏得11月初的大選。

另一個與華社休戚相關的職位為庫克郡伊利諾州檢察官(Cook County State's Attorney)，這項職務攸關罪犯是否起訴或輕縱，即將屆滿放棄連任的現任檢察官福克斯(Kim Foxx)，之前被批未盡職起訴罪犯導致治安惡化，此職位目前有包括前法官柏克(Eileen O'Neil Burke)，以及前檢察官、現任教授哈里斯(Clayton Harris)兩人角逐。

其中哈里斯獲得庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)、芝加哥教師工會的背書，而柏克則打著「徹底改善現行制度」的政見爭取支持。例如在零售偷竊金額多少需入罪的標準，哈里斯主張保持現狀1000元，柏克則力推只要偷竊商品超過300元，就應向嫌犯控罪。

此外，有許多選民可能會忽視芝市初選日的全民公投，該公投結果將決定是否提高價值百萬及以上房產的轉讓稅，所得將做為解決遊民居住問題的經費，此措施受到芝市建物及建築相關業者的大力反對，稱將進一步惡化已經備受打擊的芝市商業大樓市場，也將對該市整體未來經濟發展帶來傷害。

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