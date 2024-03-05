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密州校園槍擊案4天前帶槍手兒買槍 父被控過失殺人開庭

特派員黃惠玲／即時報導
詹姆斯·克魯布利(James Crumbley)。(奧克蘭郡警長辦公室)
詹姆斯·克魯布利(James Crumbley)。(奧克蘭郡警長辦公室)

2021年密西根州牛津高中(Oxford High School)校園槍擊案發生四天前，密州詹姆斯·克魯布利(James Crumbley)與兒子伊森·克魯布利(Ethan Crumbley)一起購買了一把槍，幾天後伊森用該槍射殺了四名高中生，詹姆斯因此被控過失殺人案，5日在密州開庭審理。

伊森的母親珍妮佛·克魯布利(Jennifer Crumbley)被控四項過失殺人罪，2月6日由陪審團判定罪成，刑期將在4月9日宣判，珍妮佛因此將面臨最少10年、最長達60年的監禁。克魯布利夫婦是美國第一對因孩童子女涉及大規模校園槍擊案而背負刑事責任的父母。

詹姆斯案的陪審員挑選，5日在密州底特律北部的奧克蘭郡法庭展開。

底特律地區的辯護律師、前聯邦檢察官康佛蒂諾(Rick Convertino)對這起案件表示，檢方在珍妮佛案件中，將各個環節串連的工作做得非常出色，讓陪審員、公眾理解「通過簡單、普通的方法，很容易避免可怕的槍擊案發生。」

詹姆斯在2021年感恩節周末，陪著孩子伊森購買了一把Sig Sauer的九毫米手槍，伊森曾在社交媒體上稱該把槍為「新美人」(new beauty)。珍妮佛也在社媒上提到該把槍是聖誕禮物，她還帶著兒子去了靶場練習射擊。

幾天後，這對父母被通知到牛津高中討論伊森數學作業中的一幅類似槍擊案的暴力繪圖，上面寫著「這種想法無法終止，救救我，世界已死，我的生命毫無用處」，他還在該圖上畫了一把類似Sig Sauer的手槍。

助理檢察官基斯特(Marc Keast)在一份法庭文件中說，這對父母「選擇了沉默」，到校後並沒有透露購買槍枝以及到靶場的事情。

克魯布利夫婦當天沒有把伊森帶回家，學校也沒有要求他們這麼做。學校輔導員霍普金斯(Shawn Hopkins)說，珍妮佛以工作為由讓兒子繼續留在學校，兩夫婦後來帶著一份地區心理健康服務機構的名單離開。

無論是家長還是學校工作人員，沒有人去檢查過伊森的書包裡是否有槍，而就在克魯布利夫婦離開學校後的下午，伊森在校園開槍導致四人死亡、七人受傷。

案發後，詹姆斯曾撥打了911電話，慌張的說「我想我兒子拿走了槍」。康佛蒂諾預計這通911電話，將成為檢察官「非比尋常的有力證據」，因為這通電話顯示詹姆斯並沒有把槍枝及彈藥安全存放。

詹姆斯的辯護律師表示，這對父母不可能預見到大規模的槍擊事件發生。

在法庭文件中提到，此案引出了一個問題：父母在什麼時候會越過「良好教養」的主觀界線，而須為青少年的獨立行為承擔刑事責任。

現年17歲的伊森因謀殺及恐怖主義罪，被判終身監禁，他在認罪時告訴法官，槍是用他的錢買的，槍枝在家中沒有上鎖。克魯布利夫婦在底特律被捕後，因無力繳納每人50萬的保釋金，至今已經入獄兩年多。

槍擊 奧克蘭 心理健康

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