獄警與囚犯性愛、她還懷了孩子...肯塔基監獄性醜聞連環爆

肯塔基州的監獄體系近期爆出重大醜聞，在16個月的時間內，有至少30名獄警與囚犯發生「不正當關係」。(取材自unsplash.com/@rrajputphotography)

肯塔基州 的監獄 體系近期爆出重大醜聞，除了有獄警走私毒品 外，調查文件顯示在16個月的時間內，有至少30名獄警與囚犯發生「不正當關係」，其中甚至有女緩刑官懷上囚犯的小孩，以及女獄警與囚犯發生性關係時被抓包等離譜事件。

紐約郵報報導，先驅領袖報（The Herald-Leader）與州官員就記錄取得問題進行長期抗爭之後，終於獲得截自2023年11月、共計16個月的內部報告，內容則讓外界一睹監獄高牆內的情形，而本應是用來懲戒囚犯的場所竟淪為毒品、不正當關係充斥的極樂監獄。

以2022年12月的一起事件為例，39歲的女獄警福克斯（Trista Fox）被同事撞見正在與一名囚犯做愛，這使她面臨三級強姦罪名，另一位女獄警在離職前接受有關她與囚犯的不正當關係的審問，她坦言「我很容易受到囚犯的浪漫追求，這使我動搖」，囚犯則說「我只是活在當下」。

此外，歐文斯伯勒（Owensboro）甚至有女緩刑官在2023年懷上一名假釋囚犯的小孩，還有懲教綜合大樓的女員工因為在數小時內與囚犯在不同舍房見面多達25次而遭到解雇。

除了不當性行為外，先驅領袖報還指出「其他14名監獄工作人員還為囚犯提供毒品和違禁品，某些情況下甚至收受報酬」，報告中接受調查的140名監獄人員中，共計有62人被解雇或自主辭職，其他人則收到警告或加強訓練來進行矯正。

近年來，監獄人員與囚犯之間發生性關係的相關案件激增，全國各地都有此類案件出現，專家指出「監獄看守的工作環境充滿挑戰，由於全國各地長期人手不足，他們經常過勞，這常常會導致孤立和不被重視的感覺被放大」。

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