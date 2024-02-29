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德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦

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德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦

特派員黃惠玲／即時報導
趙安吉。(本報檔案照片)
趙安吉。(本報檔案照片)

德州布蘭科郡警長辦公室(Blanco County Sheriff's Office)2月29日表示，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)小姨子、福茂集團董事長兼執行長趙安吉(Angela Chao)在本月初的死亡事件，並非「典型事故」(typical accident)，警方正在進行「刑事調查」(criminal investigation)。

50歲的趙安吉是在2月11日午夜過後不久，被發現死於德州強森市(Johnson City)的一處私人牧場的池塘中，當時救援人員把她從淹沒在水中的一部汽車中拉出來，這座牧場距離奧斯汀約40哩。

根據CNBC報導，布蘭科郡警長辦公室29日在寫給德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)的一封信中稱，「這起事件不是一宗典型的事故。」

信中提到，「儘管初步調查顯示這是一起不幸的事故，但警長辦公室仍將這宗事故作為刑事案件進行調查，直到他們有足夠的證據排除犯罪活動。」

由於趙安吉之死仍是刑事調查的主題，布蘭科郡警長辦公室的公共信息官員告訴檢察長，包括事件的警察報告、911報案紀錄、錄音與影片證據以及其他材料，不應該向提出要求的媒體公開。

警長辦公室表示，「在調查結束之前，公布報告、影片和其他信息，會干擾對此事的調查和可能的起訴。」該封信件中沒有提到有證據表明趙安吉死於犯罪。

不過，根據信中稱，趙安吉之死並非「典型事故」的說法，以及信中提出起訴的可能性，與之前趙安吉死亡後警方所發表的最初聲明有了轉變。

警長辦公室在2月16日的聲明中表示，「急救人員試圖對趙安吉採取緊急措施，但她在水下時已經死亡」，「我們初步確定這是一宗不幸的事故，目前調查仍在進行中。」

趙安吉死亡的牧場由歸一家信託公司所有，該信託公司與趙吉安的丈夫布雷耶(Jim Breyer)擁有的一家投資與公共股權公司在芝加哥的地址相同。。

布蘭科郡警長辦公室寫給檢察長的信中，詢問了檢察長對這些紀錄及其他材料是否應該暫時不向公眾公開的意見。

信中稱，一旦趙安吉的死亡調查完成，「所有報告將向請求者公布。」

麥康諾2月28日宣布將在今年晚些時候，辭去參議院共和黨領袖的職務。他在參議院說，「對我的家人來說，這是一段特別艱難的時期」，「就在幾周前，我們不幸失去了趙小蘭的妹妹趙安吉。」麥康諾表示，「當你失去心愛的人，尤其他們年紀還輕，在悲傷的過程中會伴隨著一定的內省。」

趙安吉 德州 麥康諾

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