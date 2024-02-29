國家公園管理局宣布 華府3/23-3/26櫻花盛開

華府每年櫻花盛開時，美景處處。(本報檔案照片)

國家公園管理局(National Park Service，簡稱NPS)2月29日宣布，今年華府 潮汐湖畔(Tidal Basin)的櫻花盛開季，預測落在3月23日到3月26日。

國家公園管理局總監羅納博德(Jeff Reinbold)表示，由於今年1月份的氣溫創下史上新高，而且氣溫起伏不定，導致預測今年花期非常困難。

華府櫻花盛開的花期平均出現在4月4日，依照NPS的定義，櫻花盛開期是指70％的吉野櫻花開放的期間。櫻花花季取決於天氣條件，國家公園管理局的園藝師會監測花蕾的發育情況，並報告花開的狀態。根據NPS紀錄，華府櫻花史上最早盛開是在1990年，當年3月15日就有逾七成櫻花綻放。

不過，預測櫻花盛開並非一種精確的科學，在過去的九年中，有六年的盛開期都比公園管理局預測的早。過去十年中，NPS唯一一次準確預測的是去年3月23日，當時公園管理處預測盛開出現在3月22日到3月25日。

溫暖氣候通常將加快開花過程，根據國家公園管理局表示，櫻花將分成六個階段綻放：蓓蕾萌芽期(green color in bud)、小花初現(floret visible)、小花初開(extension of florets)、花梗伸展期(peduncle elongation)、白色蓬鬆期(puffy white)，經過這五個階段後就進入盛開。

去年此時，華府的吉野櫻已經開始發芽，這是六個階段的第一個階段。

華府最初的櫻花，是由日本 東京市市長在1912年做為禮物送給華府的。

至於2024年首都櫻花季文化節(National Cherry Blossom Festival)將在3月20日至4月14日舉行，其中4月13日還將舉辦櫻花遊行，其他活動包括在國家廣場舉辦系列音樂會及表演。詳細活動內容、時間、地點，可查詢官網：nationalcherryblossomfestival.org。