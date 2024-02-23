車險漲完換漲房險 伊州2大保險公司宣布漲價至少12%

汽車保險費用才剛漲完，又換房屋保險費用調升。(pexels)

當民眾仍在為過去一年上漲的汽車保險 、房屋保險費用苦惱不堪同時，總部位於伊利諾州的兩大保險公司又分別向州府提交的新的漲價報告，其中Allstate房屋保險費率，從本周起調高12.7%，State Farm保險公司則計畫從5月份起，提高12.3%的費率。更令民眾焦慮的是，保費 短期內看不到任何緩解跡象。

統計顯示，2023年1月至今，全國的房屋保險費率提高了23％，目前25萬元的房屋平均保費每年為1759元。在伊州 方面，Allstate提交給伊州府的最新漲價方案，從本周開始，該公司的房屋保費上漲12.7%，投保人的平均每年保費因此增加237元；State Farm的房屋保險費率上調12.3%，新保戶將從3月15日起以新費率繳交保費，續保戶則從5月15日起調成漲價後的費率，屆時保戶每年將平均多繳138元。

Allstate的執行長威爾森(Tom Wilson)說，房屋保險變貴的最大原因是屋頂，「冰雹、風暴、龍捲風等惡劣天氣，對屋頂的破壞嚴重，修復成本也就越高」。

馬丁說，伊州的情況比內布拉斯加州、奧克拉荷馬州、堪薩斯州好些，因為這三州的房屋保險費用，平均每年超過4000元。在此同時，佛州、路易斯安納州、加州，因為氣候變化導致的惡劣天氣事件增加，甚至有一些家庭很難獲得任何房屋保險。

在此同時，根據個人理財網站Bankrate的數據，伊州今年的汽車保險費率漲幅達28%。Bankrate分析師馬丁(Shannon Martin)說，「儘管目前通貨膨脹正在放緩，但當我們遭受損失時，保險公司需要買單，且一切成本都在提高」，因此保險公司必須準確調整費率。

馬丁說，就汽車、房屋保險的理賠來說，不僅維修費用急遽上升，極端天氣的頻繁發生也未財產造成嚴重破壞，疫情導致的交通事故死亡人數增加，也推升了保險公司龐大的理賠金額。他表示，通膨的緩解可能還需要一段時間，才能轉化為保戶費率增長的減緩。

全國今年的汽車保費上漲了26％，但伊州的費率漲幅顯然更大。根據Bankrate的數據，伊州汽車保費上升了28％，年保費平均為2310元，芝加哥市的保費更是飆漲了34％，2024年該市的車險平均保費達2532元。

根據非營利消費者組織PIRG的報告，過去兩年伊州的汽車保費增加近24億元，其中State Farm占了7.53億，Allstate占了4.39億元，這兩家公司占了伊州汽車保險市場的40％。

為了遏止保險公司無止盡的提高保費， PIRG政治推動伊州實施汽車保費的審查程序接受監督的議案，伊州是全美唯二保險公司不受公眾及監管機構監督調升保費的州。