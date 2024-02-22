AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

DownDetector.com表示，至少收到超過五萬份At&t用戶稱網路中斷的報告。(DownDetector官網截圖)

實時監測網路服務的DownDetector數據顯示，包括AT&T 、Cricket Wireless、Verizon、T-Mobile和其他服務供應商的全美許多手機用戶，22日一早都遭遇了手機服務中斷問題。

美聯社報導，其中AT&T在休士頓、亞特蘭大、芝加哥等地，就有超過6萬4000個用戶提出服務中斷的報告。斷網從美東時間凌晨3時30分左右開始，該營運商擁有2.4億用戶，為美國最大的手機服務公司。

監督網路服務的網站DownDetector指出，Cricket Wireless收到超過1萬3000份的用戶服務中斷報告，Verizon有4000多份報告，T-Mobile有1900多份，Boost Mobile則有700份。

到目前為止，手機服務公司尚未給出網路中斷原因。

DownDetector.com網站指出，目前洛杉磯 、達拉斯、聖地牙哥、休士頓、聖安東尼奧、檀香山、芝加哥、舊金山 和亞特蘭大收到的報告最多。

舊金山緊急管理部門22日發出聲明表示，該市911中心仍在運營，但許多AT&T用戶無法撥打緊急電話，應急部門建議人們如有需要可用家中電話撥打，或找使用其他手機服務公司的家人、朋友協助撥打 911。

該部門表示，已經意識到AT&T用戶遭遇撥打和接聽電話(包括撥打911)的問題，「我們正在積極參與並監控此事。」

這次服務中斷受到影響的城市，包括費城、芝加哥、紐約布魯克林(Brooklyn)、休士頓、紐約市、達拉斯、洛杉磯、斯波坎(Spokane)、聖拉蒙(San Ramon)。

科技資訊網站TechRadar總編輯尤蘭諾夫(Lance Ulanoff)說，彼此互為競爭對手的美國三大通訊業者同時發生斷訊頗不尋常。

DownDetector.com實時提供包括47個國家/地區的47個網站共1萬2000多項服務的狀態資訊。