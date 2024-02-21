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遭炸彈威脅 聯航紐瓦克飛洛杉磯航班緊急改降芝加哥

遭炸彈威脅 聯航紐瓦克飛洛杉磯航班緊急改降芝加哥

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
一架從新澤西飛往洛杉磯的聯合航空班機(示意圖)，21日因炸彈威脅緊急降落芝加哥歐海爾機場。(特派員黃惠玲／攝影)
一架從新澤西飛往洛杉磯的聯合航空班機(示意圖)，21日因炸彈威脅緊急降落芝加哥歐海爾機場。(特派員黃惠玲／攝影)

美國聯邦航空管理局(FAA)21日表示，聯合航空(United Airlines)一架從新澤西州紐瓦克機場飛往洛杉磯的航班，因安全問題降落在芝加哥歐海爾機場。根據消息人士稱，該航班廁所內寫著炸彈威脅的信息。

芝加哥ABC第七頻道新聞台報導，執法部門及航空公司之前本來告訴ABC第七頻道新聞台，聯航1533號航班上，有一名乘客與機組人員以及航班上的其他人發生了肢體衝突。他們說，事件發生在飛機飛行途中，FAA將這類在飛機上與他人發生肢體衝突的乘客列為事件，列為「二級威脅」，班機因此決定降落。

但其實該架班機的乘客與機組人員並沒有發生口角。

這架班機改道飛往歐海爾機場時，在該機場實施一級緊急迫降計畫，警察、消防車、救護車在飛機降落前，均已在機場就位。

聯邦調查局(FBI)表示，21日清晨，FBI芝加哥分局和當地合作夥伴，對歐海爾機場一起飛機事件做出了回應。FBI表示，目前沒有跡象表明公共安全或設施本身面臨迫在眉睫的威脅。

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芝警局說，一架航班緊急降落在歐海爾機場，機上人員已經疏散。警方已經清理了現場。

1533號航班的乘客菲克林(Richard Fickling)說，「航班完全沒有做任何宣布，但我的手表上收到通知，說我的航班將改飛芝加哥，然後機艙裡每個人都面面相覷，試圖搞清楚到底怎麼回事」，他說，大家都能感覺到飛機開始下降，「我從椅背上的螢幕看到新的目的地是芝加哥」，之後大概過了15分鐘，飛行員通過擴音機表示「我們必須降落芝加哥」。

他表示，抵達歐海爾機場後，大家都下了飛機，然後搭乘巴士到安全區域。

聯合航空隨後發表一份聲明說，由於潛在的安全問題，1533號航班今早(21日)改道飛往芝加哥，該航班安全降落，抵達後並與當地執法部門會面。乘客已經下機，「我們預計該航班會在當天晚些時候飛往洛杉磯。」

芝加哥 FBI 洛杉磯

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