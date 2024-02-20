報稅詐欺又來了 芝夫婦還未報稅 萬元退稅已被領光

報稅季節到，納稅人往往在申報稅表前，很難察覺自己遭身分盜竊報稅。(pixabay)

芝加哥西南郊朱麗葉市(Joliet)一對夫婦，原本殷殷期待拿到聯邦退稅 後支付家庭帳單，但他們正準備申報所得稅時，竟然已有人使用他們的名字報完稅且領走約一萬元的退稅，「這讓我們太震驚，太難過了」。

愛德華‧哈里森與吉爾‧哈里森(Edward, Jill Harrison)說，他們住在朱麗葉市的房子，養了三個孩子，其中三歲雙胞胎的女兒需要特殊照顧，另一個七歲的孩子有皮膚病，需要自費治療，他們本來計畫著拿到退稅後，可以支付家裡繁重的開銷，現在卻發生退稅遭盜領，「我們真的非常難過。」

哈里森夫婦說，詐騙者以他們的名義先在網路上報了稅，並以某種方式進入他們在報稅 公司H&R Block的線上帳戶，這個帳戶內存有他們一家去年的報稅信息。「等我們預約去H&R Block報稅時，對方回電稱我們已經報過稅了，為什麼還要預約?」

哈里森夫婦馬上報了警，並向警方展示該報稅公司稅表 上的退稅帳戶，根本不是他們夫婦使用的銀行。這份稅表上，還有哈里森夫婦的所有個人信息，包括他們三個孩子的社安號碼。

這對夫婦說，在此宗詐騙案發生前，曾經收到有人試圖登錄他們的H&R Block線上帳戶的警報，他們立即打電話給該公司的報稅人員。

愛德華說，「當時H&R Block的人員向我們保證已經解決了問題」，但現在看來「很明顯他們沒有解決。」

經芝加哥ABC第七新聞頻道報導後，H&R Block說，這不是該公司或其軟體問題，「而是他們的身分在其他地方被盜用了。」這家連鎖報稅公司發言人說，有人掌握了這對夫婦足夠的個資，從而登錄了他們的帳戶。H&R Block說，該公司非常重視身分保護，目前也針對哈里森夫婦的案件展開調查。

報稅公司表示，會與哈里森一起合作，協助他們從國稅局取回退稅，並將為這家人提供身分盜竊保護服務。

哈里森夫婦說，他們已經應國稅局要求，重新郵寄一份新的紙質報稅表，不過，資深稅務人員表示，拿回退稅過程可能會很漫長。吉爾說，少了這筆退稅，他們不得不先去借了個人信貸支付帳單。

如果遇到類似退稅被盜領的情況，可採取以下步驟處理：

1.填寫國稅局表格14039(Identity Theft Affidavit，身分盜竊宣誓書)並提交

2.向聯邦貿易委員會(www.consumer.ftc.gov)或聯邦貿易委員會身分盜竊熱線(877-438-4338)舉報

3.向當地警方報案

4.聯繫三大信用部門的反詐欺部門：www.equifax.com、www.experian.com、www.transunion.com

5.關閉任何被竄改或以詐欺方式設立的帳戶