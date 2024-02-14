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「大明星愛上我」情人節前夕 她驚覺被騙光8萬元

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
BBB指出，如果對方拒絕面對面見面，或持續從視訊索要錢財的話，就要提高警覺。(pixabay)
BBB指出，如果對方拒絕面對面見面，或持續從視訊索要錢財的話，就要提高警覺。(pixabay)

情人節前夕，一名芝加哥婦女發現自己網戀的對象原來是騙子，對方自稱為「芝加哥火焰」(Chicago Fire)知名演員金尼(Taylor Kinney)，過去一年來，「金尼」從該名受害女身上騙走其畢生積蓄八萬元。

受害者的姐姐「莎莉」出面投訴，妹妹從一個線上粉絲頁面，認識了自稱金尼的人，為了這位男星，莎莉花光了所有積蓄，還把自己退休帳戶401(K)的錢提前領出，而妹妹名下的車輛，還因此拿去貸款取得更多現金供「金尼」花用。。

一開始這位「金尼」只要求受害婦女「嘿，買張粉絲卡」，到後來變成「嘿，我需要錢，我的經紀人扣著我的合同不給錢，我要錢來解決合約」，莎莉說，妹妹被不停的要求給錢，且一次比一次金額多。

莎莉說，妹妹跟「金尼」持續聯繫了一年多，最終發現被騙向警局報了案，「妹妹一直以為很快可以跟金尼見面，甚至還向家人出示了金尼要解約的工作合同。」

莎莉描述，「金尼」不時稱妹妹「親愛的」、「我的皇后」，但有時候也會語氣粗暴稱「你不愛我」、「你不信任我」，時而甜蜜時而吵架的關係，讓受害者一直以為兩人非常要好。

莎莉妹妹的案例絕非唯一，根據美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)的數據，2023年有超過6萬4000人舉報遭到戀愛騙局，損失金額高達11億元。

芝加哥及北伊州商業優良局(BBB)執行長柏納斯(Steve Bernas)說，「這些人玩弄受害者的感情，總是以各種方式要錢，有時是小額的，但時間一久累積下來也不少，且常常讓一些人耗掉畢生積蓄。」

BBB以及伊利諾州檢察長辦公室都提醒民眾，務必不要落入羅曼史騙局的陷阱。這些騙局通常都可以發現詐騙的蛛絲馬跡，例如對方逃避當面見面，總是透過視訊索要錢財或個資，或用悲傷故事請求金援等。

柏納斯說，如果在網上交友，應對其所提供的照片進行圖像搜索，並針對其個人資料中的細節提出問題，而且盡量「慢慢認識」不要著急。

莎莉希望妹妹的經歷，能夠幫助到其他人，「我知道這影響的不僅僅是我們，還有更多人也陷入網戀詐騙，雖然妹妹還沉浸在痛苦中，但我們希望有人因此覺醒避免上當。」

BBB呼籲，如果遇到騙局，無論是否損失錢財，都應向BBB詐欺追蹤(Scam Tracker)網站舉報，網址：www.bbb.org/scamtracker。

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