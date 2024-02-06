我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約500個無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

寫過66本旅遊書 他最愛這5城市

兒殺人媽有罪 密州校園4死槍案 槍手母親過失殺人罪成

特派員黃惠玲／即時報導
2021年密西根州牛津高中校園槍擊案兇手的母親珍妮佛·克魯布利被控四項過失殺人罪名，6日由陪審團判決罪成。(美聯社)
2021年密西根州牛津高中校園槍擊案兇手的母親珍妮佛·克魯布利被控四項過失殺人罪名，6日由陪審團判決罪成。(美聯社)

2021年密西根州牛津高中(Oxford High School)校園槍擊案兇手的母親珍妮佛·克魯布利(Jennifer Crumbley)被控四項過失殺人罪，6日由陪審團判定罪成，刑期將在4月9日宣判，珍妮佛·克魯布利因此將面臨最高長達60年的監禁。

這是美國第一宗家長因學校大規模槍擊事件而受到指控的案件，槍手父母均被控過失殺人，其父親詹姆斯·克魯姆利(James Crumbley)部分將在3月份開庭審理，他也面臨同樣被控四項過失殺人罪。

珍妮佛的案件開庭了大約兩周，再由陪審團花了兩天共11小時的審議而做出罪成判決。在聽到第一項有罪判決時，珍妮佛低下頭後微微搖了頭。

在牛津高中開槍打死四人，另有七人受傷的少年伊森·克魯布利(Ethan Crumbley)，2021年11月犯案時年僅15歲，他去年在密州奧克蘭郡巡迴法院被判終身監禁，不得假釋。其雙親在2021年12月3日被捕後，至今一直關押在監獄

珍妮佛案的檢察官在法庭上出示了令人震驚的證據，直指珍妮佛跟她的丈夫存在嚴重過失，他們為兒子買了槍枝，但卻未能對槍手襲擊前表現的警告信號作出反應，如果他們能夠照顧好兒子的精神健康，或確保他無法接觸到家中槍枝，那麼就可以避免四名死者無辜喪命。

詹姆斯在槍擊案發生前一周，提前為兒子伊森購買了凶槍作為聖誕禮物。珍妮佛則在案發前的周六，帶著兒子到靶場練習射擊。

檢察官麥克唐納(Karen McDonald)說，少年槍手在案發前一晚就已持有槍枝，當時伊森還錄製了影片預告殺戮計畫，「我會向走廊裡的所有人開槍」，「我會盡可能的開槍，然後重新裝彈，找到更多躲起來的人，給他們上一課，讓他們知道自己多麼孤單，知道自己如何被洗腦。」

案發當天上午，伊森在課堂上畫出類似槍擊案的暴力圖像，父母曾被叫去學校溝通；儘管學校告訴克魯布利夫婦要立即為兒子尋求幫助，並向他們提供可在當天提供心理保健服務的設施，但這對家長還是選擇不把兒子帶回家，因為兩人都還要回去上班，然而就在這場會議結束幾小時後，伊森在校內大開殺戒。

珍妮佛的律師史密斯(Shannon Smith)在庭上詢問她，如果可以，是否會扭轉悲劇發生，這位母親回答「當然願意，我希望他殺了我們。」

槍擊 奧克蘭 監獄

上一則

FAA：雷射光照射飛機次數創新高 飛安危險加劇

延伸閱讀

密州校園槍擊案 兇手母親因過失殺人罪受審

密州校園槍擊案 兇手母親因過失殺人罪受審
兒子殺人父母有罪？美國首例 密州家長被控罪開庭

兒子殺人父母有罪？美國首例 密州家長被控罪開庭
被小班擺臭臉 珍妮佛洛佩茲恐4度離婚

被小班擺臭臉 珍妮佛洛佩茲恐4度離婚
珍妮佛洛佩茲又要4度離婚？班艾佛列克已感到厭煩

珍妮佛洛佩茲又要4度離婚？班艾佛列克已感到厭煩

熱門新聞

來自加州的UIUC新生阿庫爾.達萬，日前在校園凍死。(領英)

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

2024-01-30 09:33
中餐外賣店華人廚師幫忙送餐遭槍殺。（Google地圖）

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

2024-01-30 20:30
芝加哥華人互聯協會會長鄭金光(右三)宣布懸賞6000元獎金，給槍殺黎勁兇嫌的線索提供者。(鄭金光提供)

勤奮工作卻等不到享清福 芝華人廚師遭槍殺 兒悲痛遺憾

2024-02-01 12:25
56歲的吉爾在華府遭遇劫殺。(住房政策委員會網站)

華府劫車犯瘋狂作案 川普前官員倒臥血泊遭劫殺

2024-02-05 11:12
中國籍女教師、化學品攻擊受害者張丹英(Danying Zhang，音譯)。(截取自Hawaii News Now/美中人民友好協會)

夏威夷州長看望遇襲中國籍女教師 她遭潑化學液體永久毀容

2024-01-31 00:46
因為麥當勞甜酸醬與人起爭執，16歲少女奈瑪.李貢被刺死。(喬依.李貢提供)

為麥當勞甜酸醬持刀殺人 華府青少女判關至21歲

2024-02-01 09:41

超人氣

更多 >
2024龍年衝事業？3生肖五星遇貴人 2生肖事倍功半要忍辱

2024龍年衝事業？3生肖五星遇貴人 2生肖事倍功半要忍辱
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
丈夫60年前的女友寄來明信片 佛州婦氣到企圖悶死他

丈夫60年前的女友寄來明信片 佛州婦氣到企圖悶死他
加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元
哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行

哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行