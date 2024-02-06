兒殺人媽有罪 密州校園4死槍案 槍手母親過失殺人罪成

2021年密西根州牛津高中校園槍擊案兇手的母親珍妮佛·克魯布利被控四項過失殺人罪名，6日由陪審團判決罪成。(美聯社)

2021年密西根州牛津高中(Oxford High School)校園槍擊 案兇手的母親珍妮佛·克魯布利(Jennifer Crumbley)被控四項過失殺人罪，6日由陪審團判定罪成，刑期將在4月9日宣判，珍妮佛·克魯布利因此將面臨最高長達60年的監禁。

這是美國第一宗家長因學校大規模槍擊事件而受到指控的案件，槍手父母均被控過失殺人，其父親詹姆斯·克魯姆利(James Crumbley)部分將在3月份開庭審理，他也面臨同樣被控四項過失殺人罪。

珍妮佛的案件開庭了大約兩周，再由陪審團花了兩天共11小時的審議而做出罪成判決。在聽到第一項有罪判決時，珍妮佛低下頭後微微搖了頭。

在牛津高中開槍打死四人，另有七人受傷的少年伊森·克魯布利(Ethan Crumbley)，2021年11月犯案時年僅15歲，他去年在密州奧克蘭 郡巡迴法院被判終身監禁，不得假釋。其雙親在2021年12月3日被捕後，至今一直關押在監獄 。

珍妮佛案的檢察官在法庭上出示了令人震驚的證據，直指珍妮佛跟她的丈夫存在嚴重過失，他們為兒子買了槍枝，但卻未能對槍手襲擊前表現的警告信號作出反應，如果他們能夠照顧好兒子的精神健康，或確保他無法接觸到家中槍枝，那麼就可以避免四名死者無辜喪命。

詹姆斯在槍擊案發生前一周，提前為兒子伊森購買了凶槍作為聖誕禮物。珍妮佛則在案發前的周六，帶著兒子到靶場練習射擊。

檢察官麥克唐納(Karen McDonald)說，少年槍手在案發前一晚就已持有槍枝，當時伊森還錄製了影片預告殺戮計畫，「我會向走廊裡的所有人開槍」，「我會盡可能的開槍，然後重新裝彈，找到更多躲起來的人，給他們上一課，讓他們知道自己多麼孤單，知道自己如何被洗腦。」

案發當天上午，伊森在課堂上畫出類似槍擊案的暴力圖像，父母曾被叫去學校溝通；儘管學校告訴克魯布利夫婦要立即為兒子尋求幫助，並向他們提供可在當天提供心理保健服務的設施，但這對家長還是選擇不把兒子帶回家，因為兩人都還要回去上班，然而就在這場會議結束幾小時後，伊森在校內大開殺戒。

珍妮佛的律師史密斯(Shannon Smith)在庭上詢問她，如果可以，是否會扭轉悲劇發生，這位母親回答「當然願意，我希望他殺了我們。」