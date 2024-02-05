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2026世足冠軍戰承辦權到手 大紐約地區樂迎觀光財

中央社／紐約5日電
2026年世足賽決賽，將在新澤西州大都會人壽球場舉行。(美聯社)
2026年世足賽決賽，將在新澤西州大都會人壽球場舉行。(美聯社)

紐約與新澤西聯手，拿下2026年世界盃足球賽冠軍戰承辦權，成為美國「內戰」大贏家。這項盛事不僅能提升大紐約地區形象，更將帶來源源不絕的觀光財，兩地首長喜上加喜。

2026年世足賽將由美國、加拿大及墨西哥合辦，國際足球總會（FIFA）4日公布賽程表，16座場館各分到多少場次塵埃落定。其中，位於新澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）分到次多的8場，包括眾所矚目的決賽。

自稱死忠足球迷的新澤西州長墨菲（Phil Murphy）透過新聞稿表示，承辦世足賽冠軍戰能讓大紐約地區充分展現多元、平等、開放、包容價值，是「一生一次的難得機會」。

2026年世足賽參賽隊伍從32隊擴增至48隊，賽程長達39天，北美3國16座場館共同迎接史上最多的104場賽事。16座承辦城市中，美國占了11座，八強賽開始所有賽事都將在美國舉行。

紐約與新澤西去年5月公布識別標誌與口號，展現爭辦決賽的旺盛企圖心，經濟效益無疑是重要考量。據官方估計，2026年世足賽8場賽事將為大紐約地區帶來逾20億美元經濟產值，支持逾1.4萬個就業機會，吸引超過100萬名旅客，其中一半會進場看球。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）說，全球最大比賽就該在全球最大舞台舉辦。紐約與新澤西將讓球迷留下畢生難忘的回憶，替地方經濟挹注大筆財源，有助形塑未來數十年的區域發展。

大都會人壽體育場雖位於新澤西州，但因鄰近紐約市，而成為職業美式足球聯盟紐約巨人、紐約噴射機隊共同主場，也是去年5月泰勒絲（Taylor Swift）巡迴演唱會舉辦地。

紐約是全美最大城市，既是國際金融中心，也是熱門觀光地點。哈德遜河彼岸的新澤西州知名度較差，墨菲寄望沾紐約光環，同時發揮自身場館優勢，搭上2026年世足賽帶來人潮、錢潮的順風車，經過積極爭取，如願以償擊敗洛杉磯、達拉斯，拿下2026年7月19日世足賽冠軍戰承辦權。

大都會人壽體育場可容納逾8.2萬人，將在2026年世足賽期間改稱紐約新澤西體育場（New York New Jersey Stadium）。

依賽程安排，達拉斯AT&T體育場分到最多的9場賽事，洛杉磯SoFi體育場拿到2026年6月12日美國國家男子足球隊首場比賽。前一天舉行的開幕戰安排在墨西哥市艾茲提卡體育場（Estadio Azteca），這座場館是1970年、1986年世足賽冠軍戰地點，夙負盛名。

新澤西州 足球 大都會

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