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全美多地議會以哈停火決議 引發民主黨分歧

特派員黃惠玲／即時報導
芝市市長強森支持停火決議。(市長臉書)
芝市市長強森支持停火決議。(市長臉書)

明尼蘇達州明尼納波利斯市(Minneapolis)市長弗雷(Jacob Frey)、伊利諾州芝加哥市市長強森這兩位美國兩大城的進步派市長，在支持以色列-哈瑪斯戰爭停火決議文方面，採取了相反的立場；此外，針對芝市通過「支持停火決議」，同為民主黨的伊州州長普立茲克公開表達了失望，這些情況表明，在以哈戰爭進入第五個月之際，民主黨人間的分歧仍然持續。

猶太裔的弗雷在1月31日否決了市議會支持的停火決議，他表示，該決議為一項片面的決議，讓本來就已經充滿危機的局勢，憑添了更多分歧。在弗雷否決停火決議後幾個小時，強森在芝市議會的停火決議表決中，投下了支持的關鍵票數，也讓芝市成為全美通過停火決議的最大城市。

停火決議為支持巴勒斯坦的活動人士積極推動及宣傳的議題，許多美國猶太人對此感到失望，也讓民主黨人士感到困擾。

事實上，停火可能即將到來，關於延長停火的談判正在進行中，以色列提議要求停火一個月或更長時間。但許多地方政府決議的措辭，讓許多以色列的支持者猶豫，因為這些文字似乎更支持巴勒斯坦的觀點。一些決議反對者表示，很多人忽視了去年10月7日是哈瑪斯發動襲擊，而且哈瑪斯在加薩關押了以色列的人質。

支持停火的決議在明尼納波利斯市議會上以9：3的票數通過，儘管弗雷行使了否決權，但由於支持及反對的票數差距大，將足以推翻弗雷的否決。

弗雷說，他支持停火，但議會決議文呼籲「永久停火」，且提到巴勒斯坦人75年流離失所的背景，抬高了巴勒斯坦人的歷史，且幾乎抹煞了以色列猶太人的歷史。

在此同時，強森的投票在芝市議會的停火決議起了決定性作用，該市議會在停火決議的票數以 23：23持平，強森的支持票，使該項決議驚險過關，芝市也因此加入其他舊金山、亞特蘭大、底特律、奧伯尼(Albany)、西雅圖等支持停火的城市行列。

強森表示，他支持停火，「因為我相信已經有2.5萬名巴勒斯坦人遭殺害，殺戮必須停止。」總部設於芝加哥的以色列駐中西部總領事館，譴責芝市議會的停火決議「兩極分化」，將「激發更多的反猶太主義。」

在芝加哥成為美國要求以色列和哈馬斯停火的最大城後，伊州州長普立茲克對此提出批評，稱該決議「在我看來，該決議不會對美國針對中東敵對行動的外交政策產生任何實際影響。」

身為猶太裔的普立茲克說，決議文的措辭令他感到失望，因為「沒有考慮到那些被越境進入以色列綁架人民的哈馬斯武裝分子，以及遭受強暴的婦女。 這些恐怖分子造成的死亡沒有得到承認。」

明尼納波利斯是市長弗雷否決停火決議。(市長臉書)
明尼納波利斯是市長弗雷否決停火決議。(市長臉書)

以色列 巴勒斯坦 猶太

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