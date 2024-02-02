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小飛機墜毀佛州移動屋園區 多人罹難

中央社／清水市1日電
一架小型飛機1日在佛羅里達州清水市一個移動房屋園區墜毀，造成機上和一間房屋內多人死亡。(美聯社)
一架小型飛機1日在佛羅里達州清水市一個移動房屋園區墜毀，造成機上和一間房屋內多人死亡。(美聯社)

消防官員指出，一架小型飛機今天在佛羅里達州清水市（Clearwater）一個移動房屋園區墜毀，造成機上和一間房屋內多人死亡。

美聯社報導，聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）指出，單發動機的這架豪客比奇富源V35型（Beechcraft Bonanza V35）飛機的機師晚間7時左右回報一具發動機故障，不久之後就發生墜機。

清水市消防隊長艾勒斯（Scott Ehlers）在記者會中表示，這架飛機墜入清水市的灣邊水域移動房屋園區（Bayside Waters Mobile Home Park），擊中一間房屋，並造成至少3間起火毀損，所幸火勢很快就被撲滅。

艾勒斯說：「這架飛機掉進一棟建築內。」他沒有透露具體死亡人數，只說飛機上和屋內有數人死亡。

聯邦航空總署表示，目前尚不清楚飛機上有多少人。

艾勒斯說，飛機在聖彼得-清水國際機場（St. Pete-Clearwater International Airport）跑道以北約5公里處從雷達上消失前不久，機師向機場當局通報緊急情況。

這座機場位在清水市東南方約11公里處。

當局表示，聯邦調查人員將前往現場進行勘驗。

一架小型飛機1日在佛羅里達州清水市一個移動房屋園區墜毀，造成機上和一間房屋內多人...
一架小型飛機1日在佛羅里達州清水市一個移動房屋園區墜毀，造成機上和一間房屋內多人死亡。(路透)

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