我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

原有團隊不願回鍋 川普對中政策新團隊可能是這4人

消費品安全委員會擬宣布 亞馬遜要為第3方產品安全負責

勤奮工作卻等不到享清福 芝華人廚師遭槍殺 兒悲痛遺憾

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥華人互聯協會會長鄭金光(右三)宣布懸賞6000元獎金，給槍殺黎勁兇嫌的線索提供者。(鄭金光提供)
芝加哥華人互聯協會會長鄭金光(右三)宣布懸賞6000元獎金，給槍殺黎勁兇嫌的線索提供者。(鄭金光提供)

在芝城中餐館工作的一名華人廚師，因幫忙送外賣不幸於途中無辜遭槍殺事件，引起華人社區高度關注。芝加哥華人互聯協會Chinese Crisis Responder)宣布懸賞6000元緝兇，爭取早日破案，為死者伸張正義。

芝加哥華人互聯協會會長鄭金光表示，住在橋港區的黎勁(Jing Lei，音譯，53歲)因為送餐到南區的英格伍德(Englewood)，莫名其妙身中多槍死亡，這起案件讓華社在痛心之餘也感到十分憤怒，目前警方還在調查案情。

為爭取早日緝捕槍手，還給黎勁及家人公道正義，協會提供了5000元，加上社區活動人士蒙特斯(Raul Montes Jr.)提供的1000元， 總共6000元將全數作為任何提供破案線索者的獎金。

鄭金光醫生也表示，社區為黎勁的不幸感到痛心，尤其農曆春節接近，但黎勁卻永遠不再有機會跟家人共度新春。

蒙特斯說，近年華埠發生多宗謀殺案，各種搶劫、偷竊也頻繁出現，治安令人憂慮，他要求市長強森讓警芝加哥警察恢復到警察該擁有的執法權力，以有效逮捕歹徒歸案。

黎勁在1月29日晚間送外賣到英格伍德區South Sangamon St. 5700號街區時，聽到槍聲並感到疼痛，接著其所駕駛的深灰色本田SUV撞上一輛停在路邊的汽車後停止。警方據報到場後，發現車內男子胸部中了多發子彈，送往芝加哥大學醫院搶救無效死亡。

據目擊者描述，當時黎勁已不省人事，但腳仍踩著油門，SUV在撞到路邊車輛後停止，輪胎還在高速轉動。聞訊而來的好心人幫忙將汽車熄火並報警。黎勁隨後被送往芝加哥大學醫院。

黎勁的兒子接受NBC5電視台採訪時表示，他爸爸是59街一家See-Thru外賣中餐館的經理兼廚師，平時一周工作六天掙錢養家。案發當晚餐館外賣生意非常好，外送人手不足，黎勁臨時決定幫助送餐，「父親這麼努力勤奮工作、養家餬口，卻等不到退休享清福的一天，真的非常遺憾。」

芝加哥 華人 哥大

上一則

手機號碼遭秘密轉移 馬州女被盜領1.7萬

下一則

為麥當勞甜酸醬持刀殺人 華府青少女判關至21歲

延伸閱讀

18世紀油畫「女校長」失竊54年 重回失主兒子手上

18世紀油畫「女校長」失竊54年 重回失主兒子手上
NBA／戴維斯養傷 伍德疑不滿沒首發…湖人遭老鷹慘電

NBA／戴維斯養傷 伍德疑不滿沒首發…湖人遭老鷹慘電
芝城53歲華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 警查槍手動機

芝城53歲華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 警查槍手動機
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

熱門新聞

來自加州的UIUC新生阿庫爾.達萬，日前在校園凍死。(領英)

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

2024-01-30 09:33
中餐外賣店華人廚師幫忙送餐遭槍殺。（Google地圖）

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

2024-01-30 20:30
中國駐美大使館提醒中國留學生，謹慎選擇從杜勒斯機場入境美國。(本報檔案照片)

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

2024-01-29 10:54
一名中國公民在夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，嚴重受傷，入院治療。警方公布嫌疑犯的監視器畫面。（取材自YouTube/Star-Advertiser）

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

2024-01-25 22:50
連鎖藥局CVS跟一些其他零售，均遭受盜竊問題困擾。(路透)

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

2024-01-25 09:57
吳小雷在2022年被捕後，接受麻州FBI問話。(路透)

波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成

2024-01-25 14:04

超人氣

更多 >
台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選
想遠距工作？這10家公司在招人

想遠距工作？這10家公司在招人
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州
保持腸道健康 這位營養專家每周吃30種植物

保持腸道健康 這位營養專家每周吃30種植物
參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」