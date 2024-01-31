我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾說3月不降息 道指大跌317點

保持腸道健康 這位營養專家每周吃30種植物

聯邦法官延遲國會暴動者入獄時間 為了讓他做這件事

世界新聞網何卓賢／即時報導
圖為農場示意圖，非文中農場。(Pexels)
圖為農場示意圖，非文中農場。(Pexels)

新州一名聯邦法官近日批准了一位2021年國會暴亂參與者的延遲入獄申請，為了能讓他先完成本季的農活。

這名男子叫做斯泰查(Ezekiel "Zeke" Stecher)，是一名來自新州的農民，他在2021年國會暴亂期間襲擊警察而被控告，地區法官莫斯(Judge Randolph D. Moss)給他判了60日刑期。

然而，斯泰查的辯護律師申請讓他2024年晚一點報到入獄服刑，好讓他能先幹完他在新州格洛斯特郡(Gloucester)自家農場「斯泰查農場」的農活，並表示「農場在豐收季節沒有了斯泰查很難活下去，他希望能夠在自己的缺席不會對家人和團隊造成負面影響的時節，再去服刑」。

檢方對這一請求提出反對，指出很多其他國會暴動參與者的生意和工作也會被打斷，但都及時入獄了。檢方認為通過這一申請會開啟危險的先例。

根據費城詢問報，法官莫斯最終仍然對這項請求表示同意，「該去播種的時候，就得去播種。如果他早一點入獄，農忙季節就沒辦法工作，很有可能失去他的農場。」

目前，斯泰查被允許在2024年10月之後才報到入獄，具體日期待定。

據NJ.com報導，斯泰查農場在曼圖亞鎮(Mantua)有150英畝地，生產各種農產品和蔬菜。該農場曾經在2020年4月通過聯邦的薪資保護計畫(PPP)收到19萬元，貸款數據顯示幫助保住了21個工作機會。

新州 費城 貸款

上一則

華府青少年犯罪惡化 議員提「問責制」

延伸閱讀

自助結帳不誠實…投機分子跳過掃描、連警察也知法犯法

自助結帳不誠實…投機分子跳過掃描、連警察也知法犯法
民眾黨推黃珊珊選立法院長 傅崐萁喊綠委別再當柯建銘小螞蟻

民眾黨推黃珊珊選立法院長 傅崐萁喊綠委別再當柯建銘小螞蟻
新州老電影院華納影院熄燈 居民唏噓

新州老電影院華納影院熄燈 居民唏噓
西班牙檸檬生產過剩價格崩盤 逾千噸果實放田裡腐爛

西班牙檸檬生產過剩價格崩盤 逾千噸果實放田裡腐爛

熱門新聞

來自加州的UIUC新生阿庫爾.達萬，日前在校園凍死。(領英)

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

2024-01-30 09:33
中國駐美大使館提醒中國留學生，謹慎選擇從杜勒斯機場入境美國。(本報檔案照片)

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

2024-01-29 10:54
中餐外賣店華人廚師幫忙送餐遭槍殺。（Google地圖）

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

2024-01-30 20:30
一名中國公民在夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，嚴重受傷，入院治療。警方公布嫌疑犯的監視器畫面。（取材自YouTube/Star-Advertiser）

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

2024-01-25 22:50
連鎖藥局CVS跟一些其他零售，均遭受盜竊問題困擾。(路透)

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

2024-01-25 09:57
吳小雷在2022年被捕後，接受麻州FBI問話。(路透)

波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成

2024-01-25 14:04

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬