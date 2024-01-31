聯邦法官延遲國會暴動者入獄時間 為了讓他做這件事

圖為農場示意圖，非文中農場。(Pexels)

新州 一名聯邦法官近日批准了一位2021年國會暴亂參與者的延遲入獄申請，為了能讓他先完成本季的農活。

這名男子叫做斯泰查(Ezekiel "Zeke" Stecher)，是一名來自新州的農民，他在2021年國會暴亂期間襲擊警察而被控告，地區法官莫斯(Judge Randolph D. Moss)給他判了60日刑期。

然而，斯泰查的辯護律師申請讓他2024年晚一點報到入獄服刑，好讓他能先幹完他在新州格洛斯特郡(Gloucester)自家農場「斯泰查農場」的農活，並表示「農場在豐收季節沒有了斯泰查很難活下去，他希望能夠在自己的缺席不會對家人和團隊造成負面影響的時節，再去服刑」。

檢方對這一請求提出反對，指出很多其他國會暴動參與者的生意和工作也會被打斷，但都及時入獄了。檢方認為通過這一申請會開啟危險的先例。

根據費城 詢問報，法官莫斯最終仍然對這項請求表示同意，「該去播種的時候，就得去播種。如果他早一點入獄，農忙季節就沒辦法工作，很有可能失去他的農場。」

目前，斯泰查被允許在2024年10月之後才報到入獄，具體日期待定。

據NJ.com報導，斯泰查農場在曼圖亞鎮(Mantua)有150英畝地，生產各種農產品和蔬菜。該農場曾經在2020年4月通過聯邦的薪資保護計畫(PPP)收到19萬元，貸款 數據顯示幫助保住了21個工作機會。