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香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
來自加州的UIUC新生阿庫爾.達萬，日前在校園凍死。(領英)
來自加州的UIUC新生阿庫爾.達萬，日前在校園凍死。(領英)

香檳伊利諾大學(UIUC)一名電腦工程系的大一新生，日前參加一場校園派對後失聯，隔天一名該校工作人員在校園發現這名18歲的學生阿庫爾.達萬(Akul Dhawan)已經凍死。傷心欲絕的阿庫爾父母指控該校警方，兒子在嚴寒天氣失蹤了九個小時，卻沒有徹底搜尋其下落。

阿庫爾的朋友在1月20日凌晨1時30分左右，向校警報告他們與阿庫爾失蹤，20日上午11時左右，一名學校員工在一棟樓的後走廊上發現已經死亡的阿庫爾。根據香檳郡法醫報告，屍檢發現了「低體溫皮膚變化的證據」，初步結果沒有顯示具任何重大外傷的跡象。

阿庫爾的父親伊許.達萬(Ish Dhawan)說，他兒子手機的最後一個已知位置，在他的屍體發現前幾小時，就已經由一位兒子朋友提供給警方，當時該位置僅距離兒子陳屍處400呎，「如果警方找過了，怎麼會沒有在那裡找到他？」

伊大校警說，他們在阿庫爾最後出現的地方、他的宿舍，以及這兩處地點間的可能路徑，還有附近的醫院都進行了搜尋，但沒有找到。警方還試圖撥打了阿庫爾的手機，也沒能找到他。

伊許說，兒子失蹤前參加了一場返校聚會，活動告一段落，兒子朋友打電話給阿庫爾，但他的手機已經沒電了。幾個小時後朋友仍無法聯繫到阿庫爾，因此就報了警。

阿庫爾來自加州，他失蹤當晚香檳地區的氣溫降到華氏零度以下。

伊許說，兒子朋友在派對隔天上午告訴女兒，稱阿庫爾失蹤了，他聽到消息後馬上打電話給校警，接著他的電話被轉到法醫辦公室，「法醫告訴我們，兒子已經死了。」伊許哭著說，「在這之前，警察從來沒有告訴過我們，學校也沒有通知過我們，沒有人告訴我們發生了什麼。」

伊許跟妻子莉圖(Ritu)已經向學校提出內部投訴，指校警、校方在找尋兒子的過程中「玩忽職守」。伊許說，他們現在也考慮採取法律行動。「我們永遠也找不回兒子了，但我們希望校方承認疏忽，並徹底說明警方為何找不到我們兒子，因為他失蹤的地方離報案地點只有400呎。」

香檳伊大發言人卡勒(Robin Kaler)說，警方獲知阿庫爾失蹤後進行了徹底搜查，她對學生家長表示哀悼。

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