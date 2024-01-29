多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

中國駐美大使館提醒中國留學生，謹慎選擇從杜勒斯機場入境美國。(本報檔案照片)

由於近期多名中國留學生 自大華府杜勒斯國際機場(IAD)入境時，遭美邊境執法人員無端盤查、滋擾、並被註銷簽證遣返 回國，中國駐美國大使館 提醒來美中國留學生，謹慎選擇從大華府杜勒斯機場入境。

中國駐芝加哥總領事28日透過微信官方帳號發文稱，這些留學生均持有合法證件，是在回國休假、赴第三國旅遊或參加會議後返回美國，或在新生入學抵達美國時，受到長時間詢問，他們所攜電子設備被檢查，有的甚至被限制人身自由長達10多個小時，期間還禁止與外界聯繫，美邊境執法人員的有關做法給中方留學人員學業造成嚴重影響，心理帶來極大傷害。

中國駐美國大使館表示，使館高度重視維護中國留學人員安全和合法權益，已就此向美方提出嚴正交涉。美方頻繁對中國留學人員無端盤查甚至遣返，嚴重損害中國公民正當合法權益，與中美元首舊金山會晤關於促進兩國人文交流的共識背道而馳。

大使館強烈敦促美方停止錯誤做法，停止無端滋擾、盤查、遣返中方留學人員，切實將兩國元首關於支持中美人文交流，鼓勵擴大留學生規模的共識落到實處。

中國駐美國大使館提醒擬來美留學人員，謹慎選擇自大華府杜勒斯國際機場入境。同時入境美國時提高安全意識，詳細了解美入境政策規定，提前做好行前準備，帶齊入境資料、留存校方聯繫方式。

如遇美邊境執法人員盤查，沉著冷靜，理性配合，妥善應對；如遇不公對待，請記下現場執法人員信息，認真核對須簽署的文書內容並索要備份，留存必要證據，事後可通過其主管部門美國海關和邊境保護局(CBP)官方網站進行投訴，網址：https://reurl.cc/Z9ZoAa，或通過法律途徑維護自身權益，並聯繫中國駐美國使領館尋求協助。

中國外交部全球領事保護與服務應急24小時熱線：+86-10-12308或+86-10-65612308。

中國駐美國使領館領事保護與協助電話：駐美國使館：+1-202-4952216；駐紐約總領館：+1-212-6953125；駐舊金山總領館：+1-415-2168525；駐洛杉磯總領館：+1-213-8078052；駐芝加哥總領館：+1-312-7800170。