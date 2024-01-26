酷寒後迎洪水 伊州河水暴漲危及生命 居民撤離

無人機拍下位於河路(River Rd.)和55號州際公路附近的肯卡基河冰塞情形。(威爾郡緊急管理局)

伊利諾州 氣溫才從酷寒逐漸回暖，而上升的溫度卻導致結冰河水破裂，導致水位飆升引發洪水 警報。

國家氣象局26日表示，由於威爾郡(Will County)、格倫迪郡(Grundy County)內的肯卡基河(Kankankee River)的水位上升至危險水平，已對該州威明頓市(Wilmington)發出「危及生命」的洪水警告。氣象局呼籲，由於該鎮部分地區可能發生山洪，人們應盡快轉移到地勢較高的地方。

國家氣象局氣象學家杜姆(Kevin Doom)稱，上周由於極度寒冷，河流上形成了冰塞， 當冰塞破裂，洪水可能會在沒有任何預警的情況下迅速發生。「這正是我們必須關注的事情，」杜姆說。 一旦發生這種情況，就有可能迅速引發洪水。

肯卡基河在一小時內上漲約3呎後，26日凌晨5時45分左右，該河的的水位上升達到了4.32呎，氣象部門稱，如達5呎就到了洪水水位。

威爾郡緊急事務管理局26日在X(前推特)上貼文表示，威明頓市中心的居民應該做好行動準備，包括撤離。貼文寫道：威明頓市中心附近正在發生危及生命的山洪爆發。

據威爾縣緊急管理部門稱，肯卡基河威明頓附近的南北兩島(North and South Islands)已經疏散。

截至26日上午7時，伊利諾州53號公路第1街和伊州 102號公路/Water Street 間的路段已經暫時關閉。

杜姆表示，山洪暴發警告將持續到27日上午9 時15分才會解除，但可能也會延長警告時間，這取決於冰塞何時破裂。