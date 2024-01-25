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波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成

特派員黃惠玲／即時報導
吳小雷在2022年被捕後，接受麻州FBI問話。(路透)
吳小雷在2022年被捕後，接受麻州FBI問話。(路透)

聯邦陪審團25日宣布，波士頓伯克利音樂學院(Berklee College of Music)中國留學生吳小雷(Xiaolei Wu，25歲，音譯)網路跟蹤罪跟威脅罪兩罪均成立，吳小雷是因騷擾一名張貼支持中國民主海報的活動人士，並威脅要砍斷雙手且向中國執法部門舉報其行為而被控罪。

該案從開庭到陪審團做出裁決共花了四天時間，陪審團發現，吳小雷曾在網路上向張貼海報的活動人(法庭上以Zooey稱之)事發信息，稱要砍掉她的雙手，並要求她撕下她的「反動海報」。

吳小雷的律師辯稱，吳的言論並非威脅，而是在一次「不成熟」的網路爭論中「誤入歧途」，他只是試圖提醒Zooey注意她的激進主義的後果。

但檢察官說，吳小雷的信息導致Zooey擔心自己和她在中國家人的安全，因為吳小雷聲稱他向中國公安機構舉報了她的主張。

陪審團25日宣布罪成後，4月24日由法官卡斯怕(Denise Casper)宣判刑期。

美國和西方當局一直在努力反擊中國政府壓制海外批評者，在此同時，人權組織抱怨學術自由受到威脅，國際大學校園裡的中國學生受到監控。

根據助理檢察官波特(Alathea Porter)開庭首日陳述，同樣就讀伯克利音樂學院的Zooey，是在2022年10月時於社交媒體Instagram發布了一張她貼在窗戶上寫著 「我們要自由、我們要民主」 ，和 「與中國人民站在一起」字樣海報的照片後，吳小雷開始對她展開威脅。

在照片事件後，吳小雷在社交媒體微信上一個由300名伯克利中國學生和校友組成的聊天群裡發帖，要求Zooey撕下傳單，並說他已經向中國公安機構舉報了她。

波特稱，這是一個嚴重的威脅，因為中國政府不允許Zooey海報中表達的那種言論，且致力壓制對中國政府的異議人士。

中國留學生 微信 波士頓

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