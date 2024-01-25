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兒子殺人父母有罪？美國首例 密州家長被控罪開庭

特派員黃惠玲／即時報導
伊森·克魯姆利(Ethan Crumbley)母親珍妮佛(右)、詹姆斯(左)均被控過失殺人。(奧克蘭郡警長辦公室)
伊森·克魯姆利(Ethan Crumbley)母親珍妮佛(右)、詹姆斯(左)均被控過失殺人。(奧克蘭郡警長辦公室)

密西根州一名校園槍擊案兇手的母親對四名學生的死亡負有部分責任。週四，檢察官告訴陪審員，就在幾個小時前，當她看到兇手的暴力畫作時，這場悲劇本來可以很容易避免。這是第一次有家長因美國學校大規模槍擊事件而受到指控，槍手父母均被控過失殺人，罪成最高可判處15年徒刑。

2021年犯下密西根州牛津高中(Oxford High School)校園槍案，造成四死七傷的少年伊森·克魯姆利(Ethan Crumbley)母親珍妮佛·克魯姆利(Jennifer Crumbley)及父親詹姆斯·克魯姆利(James Crumbley)均被指控過失殺人罪，其中珍妮佛部分25日在密州開庭，檢察官在法庭上告訴陪審員，珍妮佛在案發前幾個小時看到了兒子的暴力畫作，當時本有機會避免這場悲劇。

伊森去年12月在奧克蘭郡巡迴法庭被判處終身監禁，不得假釋，這起判例也創下對未成年人相當罕見的嚴格刑責。及也均被指控過失殺人。

助理檢察官凱斯特(Marc Keast)25日在法庭上表示，珍妮佛意識到兒子的心理健康狀況不斷惡化，並且知道從其數學作業中找到的一把槍與兒子在射擊場使用的槍相似。

但珍妮佛和丈夫詹姆斯在被學校叫去開會後，並沒有把兒子帶回家，而是讓他繼續留在牛津高中，幾個小時後，伊森開槍打死了四名學生，還有幾名學生受傷。

凱斯特在開場陳詞中說，「儘管她沒有扣動扳機，但她對這些死亡負有責任。」

45 歲的珍妮佛被指控在2021年11月30日的校園槍擊案中犯有過失殺人罪，她的丈夫也被控相同罪名，預計3月份開庭審理。

凱斯特重點關注了兩個關鍵主題：在克魯姆利家中可以獲得槍枝，以及槍擊當天的學校會議，當時一名老師對這名槍手伊森的畫作和「這個想法不會停止，幫助我」這句話感到震驚。

凱斯特說，「詹姆斯和珍妮佛掌握了所有信息、所有背景資料，但他們沒有分享上述任何內容」

珍妮佛的辯護律師史密斯(Shannon Smith)告訴陪審員，槍擊事件的證據會「讓你感到噁心和厭惡」， 但珍妮佛是被她兒子操縱的，不能怪她。

史密斯說，珍妮佛將為自己辯護，她是一位「高度警覺的母親，對兒子的關心勝過世界上的一切。」

史密斯引用流行天后泰勒絲的歌詞，「創可貼不能止住彈孔」，她說，這就是本案的本質，「檢察官試圖用創可貼來解決創可貼解決不了的問題。」

在陪審員看完槍擊案當天學校監控攝影機拍攝的簡短影片後，法庭上氣氛緊張。檢察官麥克唐納(Karen McDonald)稱，珍妮佛和史密斯「泣不成聲」，這違反了法官要求人們在審判期間控制情緒的要求。史密斯提高音量回應，「我們沒有哭泣，也沒有大吵大鬧。」

現年17歲的伊森在承認謀殺、恐怖主義和其他罪行後，去年12月由法官宣判終身監禁，槍擊事件發生時他 15 歲。伊森父母因為繳不出50萬元保證金，已在監獄等待審判超過兩年。

槍擊 密西根州 泰勒絲

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