芝城1月罪案遽減5成 專訪芝警局局長談關鍵措施

芝加哥警局局長史奈林。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 警察局局長史奈林(Larry Snelling)表示，在持續推動全民投入改善治安下，今年至今為止，芝城 謀殺、槍擊 、搶劫、偷車等案件均比去年同期減少五成左右，他表示，多項大型抗爭、活動的陸續來臨，2024年芝加哥治安面臨艱鉅挑戰，確保公共安全的關鍵方法，就是要持續深化警民合作。

史奈林23日出席華埠一場聽證會後，接受本報記者訪問時說，芝市公共安全問題無疑是所有居民最關切的議題，而確保每個人的安全也是警察最首要的任務，他表示，以今年1月各種犯罪案件的明顯減少，可見目前警局採取全面加強警民合作的策略是正確且有效的。

史奈林說，1月份至今謀殺案17起，比去年同期減少50％，槍擊案減少40％，槍擊受害者人數減少超過五成，劫車減少將近6成，而偷車方面，從去年同期的2000輛減至目前1000輛，這些都證明芝城治安往正確的方向前進。

他說，從他去年9月底上任後，就不斷推廣及號召民眾投入改善治安，最主要的就是每個人只要看到可疑人事物，就馬上報警，這樣警方可以針對案件種類、地點等，研擬出最佳策略對抗犯罪分子。尤其在部分犯罪率居高的社區，警察可以在罪犯行動擴大、問題惡化前，就能及時遏止。

「所以我們非常需要社區的參與來對抗犯罪，直接聽到民眾的聲音，才能在最短時間採取有效控制犯罪方法」，史奈林說，警力的安排、資源的分配，都是依照社區實際面臨的治安問題做出及時應對，這也是劫車、謀殺等案件，在過去一個月大幅下降的主因。

此外，史奈林在聽證會中提到，巴勒斯坦、以色列衝突引發此間系列的大型抗議不斷，今年7月納斯卡街頭賽車又要再次登場，緊接著8月民主黨還將在芝加哥舉行黨代表大會，「2024年可能是我在芝加哥警局任職32年來最具挑戰的一年」，但「我們只許成功，否則公共安全也將面臨危機。」

他還說，增進心理健康照顧，同時追究暴力罪犯責任也將有效遏止治安惡化，「要讓人們為自己的行為負起責任，一旦罪犯被追究責任，這樣才能防止他們回到街頭再次犯罪。」

當天聽證會中伊利諾州州眾議員馬靜儀提出希望持續增加華裔警察，獲史奈林承諾會確保華裔警察人數穩定增長，以符合逐漸增長華人居民的需求。至於是否讓更多警力回歸社區巡？他表示儘管目前警力不足，但讓每名警察深入社區一直都是他的重要主張，因為「警民互相認識、建立互信，達到全面共享信息，犯罪問題才能有效解決」。