被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

連鎖藥局CVS跟一些其他零售，均遭受盜竊問題困擾。(路透)

由於頻繁遭竊賊洗劫，位於華府 哥倫比亞高地區(Columbia Heights)的一家CVS連鎖藥局決定在2月29日關閉該處門店。根據指出，每天早上、學校下課後及深夜時段，估計超過45名學生會到店裡偷洋芋片、飲料等商品。

這家藥局在去年10月被一個青少年團夥盯上而遭洗劫一空，影片經上傳後一度在網路瘋傳。

因為該處門店偷竊情況非常嚴重，消費者開始轉到其他地方購物。當地居民米勒(Illana Miller)告訴電視台WTTG，「老實說，可能我只會去買藥，如果需要其他東西的話，我就去其他地方，因為架子上幾乎什麼都沒有。」

WTTG報導還提到，有些街頭小販直接付錢給小偷到店裡偷東西，然後再把這些商品轉手賣掉。有民眾看到離CVS幾步之遙的地方出售牙刷、沐浴露、汽車清新劑、洗衣精、清潔用品。

近年零售業 盜竊的報導激增，零售、防止犯罪的專業人士將此歸咎於有組織犯罪團夥的橫行。

刑事司法委員會(Council on Criminal Justice)的數據顯示，與2019年相比，去年上半年全美24個城市的商店盜竊事件增加了8453起。百貨連鎖店目標公司(Target)去年5月表示，預計2023年暴力盜竊對該公司造成超過五億元的損失。

此現象導致零售商 不得不採取措施減少盜竊，本月稍早，加州灣區的沃爾瑪(Walmart)、目標百貨等商店，已開始將內衣、襪子類商品上鎖。華格林連鎖超市去年也在芝城推出第一家「數位化」門店，消費者進入這家店時，會發現店內陳設的商品數量，大概只有以往的四分之一。

美妝用品連鎖絲芙蘭(Sephora)也將香水從貨架上撤下，只放上試用品，現在要買一瓶香水，必須向收銀台的工作人員索取。去年夏天，在犯罪頻發的舊金山，甚至出現華格林店的冷凍櫃用鏈條鎖住的影片，華格林員工表示，店裡每天至少被小偷盯上20次。

青少年犯罪問題在華府也日益嚴重，在2023年前九個月中，有458名青少年因搶劫(包括劫車)、殺人或使用危險武器攻擊而被捕。華府市長包瑟辦公室對此發布警告，稱此數字比2022年全年的逮捕數增加10％。

犯罪率上升被美國零售業視為據點關門的原因之一，2023年全美有20家大型零售商關閉了2847家門店。

CVS發言人對於關閉華府哥倫比亞高地門店的決定表示，「在我們服務的社區保持藥房服務的可及性，是我們做出關店的重要考慮因素。」