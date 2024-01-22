波士頓中國留學生 涉威脅砍掉民主活動人士雙手案開庭

吳小雷在2022年被捕後，接受麻州FBI問話。(路透)

波士頓 伯克利音樂學院(Berklee College of Music)中國留學生 吳小雷(Xiaolei Wu，25歲，音譯)騷擾一名張貼支持中國民主海報的活動人士，還威脅要向中國執法部門舉報其行為案，22日在麻州開庭審理。

助理檢察官波特(Alathea Porter)在法庭上告訴波士頓的聯邦陪審團，吳小雷在網上威脅該名活動人士(法庭上以Zooey稱之)要砍掉她的雙手，並要向中國政府舉報她的「反動海報」，導致Zooey大受驚嚇。

波特向12名陪審團成員發表開庭陳詞表示，Zooey為自己感到害怕，也為她在中國的家人感到害怕。

此次審判之際，正值美國和西方當局，持續警告中國政府越來越施加壓力，讓海外批評人士噤聲。

人權組織則抱怨學術自由受到威脅，且中國學生在國際大學校園受到監控。

吳小雷2022年12月首次被捕，但他對被控網絡跟蹤和跨州傳播威脅性通信兩項罪名均未認罪。

波特告訴陪審員，同樣就讀伯克利音樂學院的Zooey，是在社交媒體Instagram發布了一張她貼在窗戶上寫著 「我們要自由、我們要民主」 ，和 「與中國人民站在一起」字樣的照片後，吳小雷開始對她展開威脅。

在照片事件後，2022年10月，吳小雷在社交媒體微信 上一個由300名伯克利中國學生和校友組成的聊天群裡發帖，要求Zooey撕下傳單，並說他已經向中國公安機構舉報了她。

波特稱，這是一個嚴重的威脅，因為中國政府不允許Zooey海報中表達的那種言論，且致力壓制對中國政府的異議人士。

吳小雷的律師坦波斯基(Michael Tumposky)反駁波特的說法，稱吳的言論絕無威脅Zooey之意，該事件只是「兩個相識的年輕人之間不成熟的網絡糾紛 」。

坦波斯基說，他的當事人「不是什麼中國政府的代理人」，而是一個「笨拙的書呆子」，他來波士頓學習爵士樂，「以他自己錯誤的方式 」公開談論Zooey的海報照片，用意「只是提醒她行動的後果」。