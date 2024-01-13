我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

因應台灣選舉結果 中國國台辦挑燈夜戰

眾院議長強生 推文賀賴清德當選台灣總統

芝大教授楊大力：賴清德當選 短期不會激化兩岸關係

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥大學政治系教授楊大力，目前在台灣觀察選情。(楊大力提供)
芝加哥大學政治系教授楊大力，目前在台灣觀察選情。(楊大力提供)

目前正在台灣觀察選情的芝加哥大學政治系教授楊大力表示，台灣選舉結果出爐後，包括中國外交部、國台辦等稱民進黨得票率並沒有過半，不能代表主流民意，加上國民黨在立法院選舉席次贏過民進黨，未來對總統行為多少有所制約，另方面，這幾年中國經濟面臨挑戰，且近來中國希望緩和與美國及國際的關係，從種種信息看起來，短期內兩岸關係不會激化。

楊大力表示，今年總體來講，台灣選舉做得非常漂亮，結果也很快出來且爭議很小，此外，不管贏或輸，政黨及候選人很快接受結果，儘管所支持的候選人輸了選民也能接受，他說，這對過去幾年曾經歷不滿選舉結果動亂的美國選民來說，看到台灣選舉順利進行很感慨。

他說，13日的選舉結果大致跟預期不相上下，現在的選舉跟以前不太一樣，大家的熱情程度比以前冷靜。三組總統、副總統候選人均如預期沒有人得票過半，立委選舉也同樣沒有一個黨席次超過半數。

值得觀察的是，柯文哲所領導的民眾黨，這次拿下八個不分區立委席次，在國民黨、民進黨席次均未過半的情形而言，這八個席次變得格外關鍵，他說，柯文哲的獨特地位讓他可以有選擇的空間，未來是否也會影響內閣組合？民眾黨影響力能維持多久？備受關注。

在兩岸關係方面，賴清德多次表示，當選後會堅持蔡英文現在既定的兩岸關係路線，儘管這個路線並不是中國希望看到的，但過去八年中國已經應對過，因此「延續性」是中國樂見，因為中國原本擔心的是賴清德對兩岸會出現堅定的不同走向。

根據中國國台辦、外交部等的發言，均傾向「民進黨票數沒有過半，無法代表主流民意」的方向，這也是中國相對淡化賴清德、蕭美琴當選影響的說法，之前大家擔心中國會有強硬回應，但目前看來中國回應相對柔和。

另一方面，中國當然還會繼續觀察，尤其民進黨雖然贏了總統選舉，但立法院是否會配合將成為中國關切焦點，假使立法院由國民黨人當選院長，在總統、立法院不同政黨的情況下，中國會覺得總統行為會受到制約，對台獨也更放心。

楊大力說，中國近幾年外交政策起伏很大，但最近幾個月中國釋放了很多信號，希望緩和中國與美國、西方國家的衝突，中國前幾年對外資、外國遊客不太歡迎，現在則進一步擴大外國遊客可以落地簽，且努力吸引外資、外國遊客。

還有美國國務卿布林肯與劉建超的會談，均顯示中國希望緩和國際關係，加上近年中國經濟面臨挑戰，從這些中國所釋放的信號看起來，兩岸關係短期內不會激化，或者說從這個角度來看，有利於兩岸穩定。

民進黨 賴清德 台灣選舉

上一則

史上第二熱 2023年亞城均溫65.9℉

下一則

芝城人看台灣選舉：作為圍觀群眾 感受到選票力量

延伸閱讀

台灣中選會：投票率71.86% 賴清德蕭美琴當選正副總統

台灣中選會：投票率71.86% 賴清德蕭美琴當選正副總統
眾院議長強生 推文賀賴清德當選台灣總統

眾院議長強生 推文賀賴清德當選台灣總統
日經：賴清德預料延續蔡英文執政路線

日經：賴清德預料延續蔡英文執政路線
台灣美國商會賀賴清德當選：盼合作消除美台貿易壁壘

台灣美國商會賀賴清德當選：盼合作消除美台貿易壁壘

熱門新聞

伊州車險費用與全美各地一樣大幅飆升，讓許多車主都無法接受。(特派員黃惠玲／攝影)

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

2024-01-08 11:43
芝城大雪紛飛，部分地區降雪已經超過半呎。(讀者提供)

冬季風暴來襲 全美今晨已取消約1400架航班

2024-01-12 10:58
費城2名男子在月台鬥毆、1人落軌遭列車輾斃。（取材自X@OneCrazyRay）

費城2男地鐵月台互毆 他「挨2拳」跌落軌 慘被列車輾斃

2024-01-06 03:24
波士頓北區餐館對於吳弭政府針對該區的戶外用餐計畫，提出歧視指控。(本報檔案照片)

波士頓北區21餐館 指控吳弭政府歧視

2024-01-08 09:40
德州沃思堡市中心一家飯店8日驚傳爆炸，造成至少11人受傷，其中1人命危、2人重傷，另有1人失蹤，事故周邊道路可見散落大量建築碎片，旅館外牆被炸翻，黑煙直竄天際。(美聯社)

德州市中心飯店爆炸 21人受傷 現場飄瓦斯味

2024-01-08 20:30
一份新的U-Haul報告指出，2023年德州蟬聯第三年美加搬家者首選州。(U-Haul臉書)

美加搬家首選 德州連3年登上榜首

2024-01-08 01:15

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
1月事業旺 5生肖升職加薪 屬蛇有貴人幫助、他將得到好運

1月事業旺 5生肖升職加薪 屬蛇有貴人幫助、他將得到好運
不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席
小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代
解夢專家：這些睡姿較容易做噩夢

解夢專家：這些睡姿較容易做噩夢