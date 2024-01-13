芝大教授楊大力：賴清德當選 短期不會激化兩岸關係

芝加哥大學政治系教授楊大力，目前在台灣觀察選情。(楊大力提供)

目前正在台灣觀察選情的芝加哥大學政治系教授楊大力表示，台灣選舉 結果出爐後，包括中國外交部、國台辦等稱民進黨 得票率並沒有過半，不能代表主流民意，加上國民黨在立法院選舉席次贏過民進黨，未來對總統行為多少有所制約，另方面，這幾年中國經濟面臨挑戰，且近來中國希望緩和與美國及國際的關係，從種種信息看起來，短期內兩岸關係不會激化。

楊大力表示，今年總體來講，台灣選舉做得非常漂亮，結果也很快出來且爭議很小，此外，不管贏或輸，政黨及候選人很快接受結果，儘管所支持的候選人輸了選民也能接受，他說，這對過去幾年曾經歷不滿選舉結果動亂的美國選民來說，看到台灣選舉順利進行很感慨。

他說，13日的選舉結果大致跟預期不相上下，現在的選舉跟以前不太一樣，大家的熱情程度比以前冷靜。三組總統、副總統候選人均如預期沒有人得票過半，立委選舉也同樣沒有一個黨席次超過半數。

值得觀察的是，柯文哲所領導的民眾黨，這次拿下八個不分區立委席次，在國民黨、民進黨席次均未過半的情形而言，這八個席次變得格外關鍵，他說，柯文哲的獨特地位讓他可以有選擇的空間，未來是否也會影響內閣組合？民眾黨影響力能維持多久？備受關注。

在兩岸關係方面，賴清德 多次表示，當選後會堅持蔡英文現在既定的兩岸關係路線，儘管這個路線並不是中國希望看到的，但過去八年中國已經應對過，因此「延續性」是中國樂見，因為中國原本擔心的是賴清德對兩岸會出現堅定的不同走向。

根據中國國台辦、外交部等的發言，均傾向「民進黨票數沒有過半，無法代表主流民意」的方向，這也是中國相對淡化賴清德、蕭美琴當選影響的說法，之前大家擔心中國會有強硬回應，但目前看來中國回應相對柔和。

另一方面，中國當然還會繼續觀察，尤其民進黨雖然贏了總統選舉，但立法院是否會配合將成為中國關切焦點，假使立法院由國民黨人當選院長，在總統、立法院不同政黨的情況下，中國會覺得總統行為會受到制約，對台獨也更放心。

楊大力說，中國近幾年外交政策起伏很大，但最近幾個月中國釋放了很多信號，希望緩和中國與美國、西方國家的衝突，中國前幾年對外資、外國遊客不太歡迎，現在則進一步擴大外國遊客可以落地簽，且努力吸引外資、外國遊客。

還有美國國務卿布林肯與劉建超的會談，均顯示中國希望緩和國際關係，加上近年中國經濟面臨挑戰，從這些中國所釋放的信號看起來，兩岸關係短期內不會激化，或者說從這個角度來看，有利於兩岸穩定。