科技讓新證據現形 南卡34年前父親、繼母殺死5歲兒案偵破

69歲的特納(左)和63歲梅根被控34年前殺害僅五歲的賈斯汀。(美聯社)

美聯社12日報導，1989年南卡羅來納州 五歲男童賈斯汀特納(Justin Turner)被勒死命案，拜科技進步之賜，在34年後，調查人員從死者身上遺留的微小纖維，鎖定兇手正是男童父親和繼母，並將兩人逮捕歸案，羈押在監獄 不得保釋。

南卡州伯克利郡(Berkeley County)警局局長路易斯(Duane Lewis)10日舉行記者會，證實69歲特納(Victor Lee Turner)和63歲梅根 (Megan R. Turner)這對夫婦聯手謀殺當時年僅五歲的賈斯汀。

警方表示，1989年3月賈斯汀失蹤後兩天，警方在父親的露營車櫥櫃內發現遺體，雖然警方當時研判命案現場經過精心歸置，並發現特納夫婦涉嫌重大，但最終因證據不足，無法將兇手繩之以法。

根據報導，案發後，警方就在特納家中發現一條縛線(ligature)微小纖維和男童遺體衣服發現的纖維相同，路易斯表示：「這撮微小纖維讓我們連結到凶器，讓我們堅信正是兇手用來勒死賈斯汀，並留在死者衣服上。」

警方透露案發後，就發現這對夫婦說謊，因為驗屍證實賈斯汀失蹤前一晚吃下的晚餐僅有一部分消化，顯示吃完晚餐不久後就遇害，但是特納夫婦卻謊稱，在第二天早上還送兒子搭校車上學。

而且賈斯汀失蹤兩天後，特納就在露營車諸多櫥櫃和抽屜中，找到賈斯汀屍體，不過身為死者父親的特納竟然沒有關心兒子死活，因為特納案發後向警方坦承：「我感覺他有點不對勁，看起來已經死了，所以我沒有碰他。」

路易斯在破案後表示：「我從來沒有接到死者父親或繼母的來電，沒有任何一通電話，詢問兒子命案的偵辦進度，是在告訴大家什麼？」。