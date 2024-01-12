冬季風暴來襲 全美今晨已取消約1400架航班

芝城大雪紛飛，部分地區降雪已經超過半呎。(讀者提供)

一場大規模的冬季風暴，導致美國12個州斷電、影響當地商業活動，各航空公司12日一早因此取消了約1400架航班。受到大雪影響，大芝加哥 地區數百所公立學校紛紛宣布停課。

航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，截至東部時間12日上午8時16分，全國多達1395個航班取消，788個航班延誤。達美航空(Delta)表示，由於中西部的冬季暴風雪，預計12日、13日的航班可能會面臨一些挑戰。

西南航空(Southwest)12日也發布了旅行警告，稱芝加哥、底特律、奧馬哈(Omaha)等地區的部分航班可能受到影響。

聯邦航空管理局(FAA)11日警告，雲、雪、風等天氣狀況，可能會延誤某些機場的航班。在取消的航班中，西南航空以270架居首，其次是聯合航空252假。

聯合航空仍在等待監管部門批准恢復波音737 MAX 9飛機的使用，因此早就已經取消了一些航班。聯航表示，正在努力恢復MAX 9的班機運營，並通過改用其他機型繼續飛行計畫中的航班。

芝城 為受到這波風雪影響最大的地區之一，到12日當地時間9時左右，已經有部分地區降雪超過半呎，國家氣象局也對該地區發布冬季氣候警報(Winter Weather Advisory)直到13日中午。大芝加哥地區的幾百所公校 也紛紛在12日停課因應。