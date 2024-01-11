巨大冷空氣球來襲 芝城明降大雪 後迎華氏-20度低溫

國家氣象局預報，15日、16日芝城寒風效應下的體感溫度將跌到華氏零下20度。(特派員黃惠玲／攝影)

剛過完比往年溫暖的聖誕、新年假期，芝加哥人就要為嚴寒做好準備了。國家氣象局表示，隨著巨大的冷空氣球 (Big ol ball of cold air)橫掃中西部，芝城 12日清晨起先迎來大型冬季風暴，接著下周一、二的氣溫將跌到華氏個位數，寒風效應(wind chills)下，體感溫度更將低到華氏零下20度。

國家氣象局已經對12日到13日中午的風雪，向大芝加哥區發出了冬季風暴警報(winter storm warnings)，預計降雪最高將達到8吋或以上。

預測顯示，12日早上將開始下小雪，雪勢將持續一整天，下午到晚上期間的交通狀況將最糟糕。降雪同時，也會吹起時速35到35哩的強風，由於強風從東面吹來，因此密西根湖附近地區的降雪量會比較少。目前估計芝市以及周邊地區的降雪約3到6吋，西郊約6到8吋，遠北郊及西北郊降雪8吋或更多。

國家氣象局氣象學家杜姆(Kevin Doom)說，大雪過後芝城地區將迎來今年入冬後第一波嚴寒天氣，預計14日最高溫 降到9度，這將是從2022年12月23日的最高溫零下1度至今，首次溫度沒有達到兩位數。

杜姆說，巨大的冷空氣球帶來的低溫，將在中西部持續停留約一周。氣象局已經對伊州東北部、印第安納州西北部的地區發布了冬季風暴警報。

庫克郡動物及狂犬病控制中心(Cook County Animal and Rabies Control)敦促家有寵物者，一旦氣溫降到零度以下，帶狗或貓出去散步不要超過10分鐘，且在散步後要用溫暖濕潤的毛巾，清洗寵物的腳部。

杜姆則提醒，任何在嚴寒天氣出門的人，都應在車上準備毯子、手機衝電器以及其他冬季必需品。

國家氣象局表示，皮膚暴露在下周的嚴寒氣候，只要10到15分鐘就會凍傷。這波冷峰過後，最高氣溫可望回升到華氏20到30度。