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暴風雨席捲亞城都會區 多處淹水 1死

記者林昱瑄／亞特蘭大即時報導
9日上午的暴風雨造成亞特蘭大都會區多處淹水。圖為喬州Covington的一處商場。(亞特蘭大國家氣象局)
9日上午的暴風雨造成亞特蘭大都會區多處淹水。圖為喬州Covington的一處商場。(亞特蘭大國家氣象局)

9日上午的暴風雨橫掃亞特蘭大都會區，造成當地多處淹水，克萊頓(Clayton)郡並有一人死亡。

克萊頓警方表示，在喬州54號公路沿線，一棵樹倒下砸中一輛汽車，造成車內男子死亡。目前警方尚未公布受害者資訊。

暴雨持續至9日早上，許多道路濕滑，多處積水，亞城主要高速公路也因此發生了多起車禍。

富頓郡(Fulton)查理布朗(Charlie Brown)機場以南的一個倉庫屋頂塌陷、磚牆倒塌。

上午8時30分左右，富頓郡、底克甫郡(DeKalb)和克萊頓郡短暫發布了龍捲風警報。

受暴風雨影響，亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜國際機場(Hartsfield-Jackson International Airport)當日航班延誤，部分抵達航班平均延誤約一個小時。據FlightAware.com顯示，達美航空的部分航班被取消，200多個航班延誤，西南航空的數十個航班也延誤。

先前，國家氣象局(National Weather Service)預測此波降雨量為1至3吋。包括底克甫郡、谷內郡(Gwinnett)和羅克代爾郡(Rockdale)在內的幾個都會郡的河流全天都發布了洪水或山洪警報。

據電視台WSBTV的交通中心稱，富頓郡的285號州際公路西行至85號州際公路南段的匝道也發生了「嚴重淹水」。

在卡布郡(Cobb)，多條道路被洪水或倒下的樹木阻塞，其中包括肯尼索州立大學(KSU)附近的George Busbee Parkway。

國家氣象局稱，10日凌晨1時之前，該州大部分地區仍將出現每小時達30至40哩的風速、陣風高達每小時50哩的強風警告。

在北喬治亞山區，強風警告將持續到10日下午1時。氣象學家莫納漢(Brian Monahan)表示，9日上午，Brasstown Bald出現每小時達71哩的狂風。

喬州有數萬戶居民斷電。喬州電力報告指出，截至9日上午11時30分，有超過3萬戶斷電。停電大部分發生在喬州中部。

喬州 洪水 亞特蘭大

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