重新打造華埠 華府市長成立特別工作小組

位於Capital One Arena旁的畫廊廣場/華埠社區，因兩大球隊擬將主球場遷至維州，而引起當地居民、商家憂慮未來發展。(本報檔案照片)

華府市長包瑟8日宣布成立一個新的「畫廊廣場/華埠 特別工作小組」(Gallery Place/Chinatown Task Force)，為華埠未來發展制訂計畫及願景。根據工作小組公布的優先工作目標，主要包括推出豐富活動吸引人流，強化居民、商家擔憂的公共安全。

擁有Capital One Arena以及華盛頓奇才隊(Washington Wizards)、華盛頓首都隊(Washington Capitals)的Monumental Sports and Etertainment集團，此前宣布了一項提案，計畫將這兩支球隊的主球場，遷至維州Potomac Yard的新體育館。

包瑟說，針對Monumental運動及娛樂集團遷至維州的提案，市府將向該集團提供超過5億的資金來挽留兩球隊主場留在華府。

對於新的華埠特別工作小組，包瑟表示，「我們已經有成功將舊空間創造新用途的經驗，且成功華府特區 打造了充滿活力的新社區」，她說，之前聯合廣場(Union Market)、海軍船塢(Navy Yard)、Wharf碼頭以及城市中心(City Center)都做到過這一點，新的特別工作小組將再次實現重新打造社區目標。

她邀請社區公眾踴躍提供對未來華府華埠或市區的想法、建議，華府也成立了網站收集意見，網址：BeDowntown.dc.gov。

該特別工作小組由麥克林恩(Jodie McLean)、拉特納-薩爾茲伯格(Deborah Ratner Salzberg)擔任主席，他們將重點關注華府兩處街區的新方向及規畫，包括NW第6街與第7街間，以及NW第F街和第H街間，此外也將擴大到介於華特華盛頓會議中心(Walter E. Washington Convention Center)以北、NW第10街以西、賓夕凡尼亞大道(Pennsylvania Ave. NW)以南、NW第5街以東的更廣區域。

負責規畫和經濟發展的華府代理副市長艾伯特(Nina Albert)說，畫廊廣場/華埠已擁有很棒的社區、文化、娛樂設施及結構，新的工作小組的目標是建立和拓寬這個街區，使成為居民、遊客、工作者的世界級目的地，「這是我們投資 及支持此社區重新煥發活力的機會。」

市府列出工作小組的四大優先項目，包括「願景規畫」：制訂未來戰略願景、重構街區的用途及潛力；「付諸行動」：確定臨時性、永久性的行動計畫，包括推出各種活動，吸引人流造訪華埠以及畫廊廣場，同時加強周邊公共安全、清潔；「投資及獎勵」：尋找、評估、推薦投資工作，支持現有企業穩定發展，將房地產重新定位新的用途；「社區參與及行銷」：促進社區參與，並隨時更新未來變化信息。